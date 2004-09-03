Mark Wiener Люди всегда возвращаются к тому, с чего начали. Никто не меняется. Кажется, что меняются, но на самом деле нет. Если ты сейчас депрессивный тип — таким и останешься. Если ты сейчас беззаботный счастливчик — таким и вырастешь. Может, похудеешь, лицо очистится, загоришь, увеличишь грудь, сменишь пол — без разницы. По сути, спереди, сзади. Будь тебе 13 или 50 — ты всегда останешься собой.

'Mark' Aviva Victor Ты тот же самый?

Mark Wiener Да.

'Mark' Aviva Victor Тебе нравится, что ты такой же?

Mark Wiener Мне всё равно, нравится или нет. Свободы воли нет. Я не могу выбрать иначе, чем выбираю, делать иначе, чем делаю, жить иначе, чем живу. В итоге мы все — роботы, запрограммированные природой через генетический код.

'Mark' Aviva Victor Разве нет надежды?

Mark Wiener На что? Мы надеемся или отчаиваемся из-за того, как нас запрограммировали. Гены и случайность — вот и всё, и это не имеет значения.

'Mark' Aviva Victor Значит, ты никогда не женишься и не заведёшь детей?

Mark Wiener У меня нет никакого желания жениться или заводить детей. Но это вне моего контроля. На самом деле это не важно. Планета быстро исчерпывает ресурсы, и мы не доживём до следующего века.

'Mark' Aviva Victor А если ты ошибаешься? А если Бог есть?