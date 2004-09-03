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Постер фильма Перевертыши
5.4
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5.4

Перевертыши

, 2004
Palindromes
США / драма / 18+
Постер фильма Перевертыши
5.4

Причины посмотреть

О фильме

-трейлер

12-летняя Авива Виктор хочет стать матерью. Она делает все, что в ее силах, чтобы это произошло, и ей это почти удается, но, ее планы расстраивают здравомыслящие родители. Тогда она сбегает из дома, по-прежнему полная решимости так или иначе забеременеть. Она оказывается затерянной в другом мире, менее здравомыслящем, но полном всякого рода странных возможностей. Подобно многим путешествиям – это путешествие по кругу, и, в конечном счете, трудно сказать, сможет ли Авива когда-нибудь стать такой как прежде, или же она никогда не сможет стать другой.

В ролях

Эллен Баркин
Эллен Баркин
Joyce Victor
Ричард Мазур
Steve Victor
Мэттью Фабер
Mark Wiener
Анджела Пьетропинто
Mrs. Wiener
Валери Шустеров
'Judah' Aviva
Ханна Фрейман
Уилл Дентон
Рэйчел Корр
Шарон Уилкинс
Шэйна Левин
Дженнифер Джейсон Ли
Дженнифер Джейсон Ли
'Mark' Aviva
Хиллари Бэйли Смит
Robin Wallace
Режиссер Тодд Солондз
Сценарист Тодд Солондз
Композитор Nathan Larson
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 3 сентября 2004
Дата выхода
24 ноября 2005 Россия Кино без границ
17 июня 2005 Австрия
24 ноября 2005 Беларусь
6 мая 2005 Великобритания 15
14 марта 2005 Германия 12
6 мая 2005 Ирландия 16
24 ноября 2005 Казахстан
3 сентября 2004 США
13 июля 2006 Украина
9 марта 2005 Франция
Сборы в мире $809 686
Производство Extra Large Pictures
Другие названия
Palindromes, Palíndromos, Palindrómák, Palindrome, Palindromeja, Palindromer, Palindromes - nyrjähtänyt rakkaustarina, Palindromuri, Palindromy, Перевёртыши, おわらない物語　アビバの場合

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
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Обновлено 25 декабря 2023

Цитаты

Mark Wiener Люди всегда возвращаются к тому, с чего начали. Никто не меняется. Кажется, что меняются, но на самом деле нет. Если ты сейчас депрессивный тип — таким и останешься. Если ты сейчас беззаботный счастливчик — таким и вырастешь. Может, похудеешь, лицо очистится, загоришь, увеличишь грудь, сменишь пол — без разницы. По сути, спереди, сзади. Будь тебе 13 или 50 — ты всегда останешься собой.
'Mark' Aviva Victor Ты тот же самый?
Mark Wiener Да.
'Mark' Aviva Victor Тебе нравится, что ты такой же?
Mark Wiener Мне всё равно, нравится или нет. Свободы воли нет. Я не могу выбрать иначе, чем выбираю, делать иначе, чем делаю, жить иначе, чем живу. В итоге мы все — роботы, запрограммированные природой через генетический код.
'Mark' Aviva Victor Разве нет надежды?
Mark Wiener На что? Мы надеемся или отчаиваемся из-за того, как нас запрограммировали. Гены и случайность — вот и всё, и это не имеет значения.
'Mark' Aviva Victor Значит, ты никогда не женишься и не заведёшь детей?
Mark Wiener У меня нет никакого желания жениться или заводить детей. Но это вне моего контроля. На самом деле это не важно. Планета быстро исчерпывает ресурсы, и мы не доживём до следующего века.
'Mark' Aviva Victor А если ты ошибаешься? А если Бог есть?
Mark Wiener Это меня успокаивает.

Отзывы о фильме

illay 2 апреля 2015, 12:51
Фильм идет полностью на английском языке с нечитаемыми желтыми титрами на белом фоне! Причем в киноцентре Мираж-Синема на Большом пр. информация об… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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