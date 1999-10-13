Оповещения от Киноафиши
Постер фильма История о нас
Рейтинги
6.0 Рейтинг IMDb: 6
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы История о нас

История о нас

The Story of Us 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Есть пограничная территория между расставанием и разводом. Бен и Кэти, преуспевающая супружеская пара, через 15 лет после свадьбы находятся на грани развода.

Они пытаются спасти свой брак, но накопившееся за годы раздражение друг от друга все время выплескивается наружу. Может быть, выход в том, чтобы любить друг друга такими, какие они есть?

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1999
Премьера онлайн 11 февраля 2000
Премьера в мире 13 октября 1999
Дата выхода
23 марта 2000 Германия
3 ноября 2000 Литва
14 октября 1999 Пуэрто-Рико
15 октября 1999 США
24 мая 2000 Франция
20 апреля 2000 Чехия 12+
30 сентября 2000 Южная Корея 15
MPAA R
Бюджет $50 000 000
Сборы в мире $58 900 031
Производство Castle Rock Entertainment
Другие названия
The Story of Us, Nuestro amor, Naša priča, A História de Nós Dois, An deiner Seite, Berättelsen om oss, Druhá šance, Historia de lo nuestro, Historien om oss, İkimizin hikâyesi, Kiss情人, La nostra història, Meie lugu, Musu meiles istorija, Najina zgodba, Notre histoire, Regasirea, Storia di noi due, Tarina meistä kahdesta, The Story of Love, Tylko miłość, Uma Vida a Dois, Une vie à deux, Velem vagy nélküled, Vida a Dois, Ze Ha-Sipur Shelanu, Η ιστορία της ζωής μας, История о нас, Історія про нас, Разделени заедно, स्टोरी ऑफ़ अस, ストーリー・オブ・ラブ
Режиссер
Роб Райнер
Роб Райнер
В ролях
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Мишель Пфайффер
Мишель Пфайффер
Коллин Реннисон
Джэйк Сендвиг
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Katie Я хочу пойти в Чау Фан
Ben Я думал, мы договорились, что в Чау Фане толком не поговоришь
Katie Я знаю
Ben Ты говоришь Чау Фан, потому что не хочешь сказать детям? Если это причина, не говори Чау Фан
Katie Это не причина, по которой я говорю Чау Фан. Фан, я говорю Чау Фан, потому что мы — это мы. У нас есть история, а истории не возникают за одну ночь. В Месопотамии или Древней Трое одни города построены на месте других, но я не хочу другой город, мне нравится этот. Я знаю, в каком ты настроении просыпаешься, по тому, какая у тебя бровь выше, а ты знаешь, что я по утрам немного молчу и подстраиваюсь под это — это танец, который со временем оттачиваешь. И это сложно, намного сложнее, чем я думала, но хорошего больше, чем плохого, и просто так не сдаёшься! И дело не в детях, но, боже, какие у нас классные дети, правда? И мы их сделали, подумай только! Как будто раньше никого не было, а потом появились люди, и они росли, и я не смогу сказать какому-то чужому человеку, что у Джоша твои руки, или вспомнить, как Эрин стошнило у Линкольн-Мемориала. И я стараюсь расслабиться, давай честно, у каждого есть черты, которые раздражают, почему бы не твои? Я знаю, что я не подарок, но у меня хорошо с ориентированием, так что я хотя бы найду пляж, а это не твой недостаток, это моя сила. И, боже, ты отличный друг, а таких трудно найти. Шарлотта так сказала в «Паутике Шарлотты», и мне нравится, как ты читаешь это Эрин и берёшь голос Свина Уилбера с такой отдачей, даже когда валишься с ног. Это многое говорит о характере! И в конце концов, разве не в этом всё и дело? Из чего человек сделан? Та девочка в пин-каске всё ещё здесь — «би бу би бу», я даже не знала о ней, пока не встретила тебя, и боюсь, если ты уйдёшь, я больше её не увижу, хотя и говорила, что порой ты выбиваешь её из меня, разве это не парадокс? Разве мы не вышли на главный парадокс? Давать и брать, толкать и тянуть, инь и янь. Лучшие времена, худшие времена! Думаю, Диккенс сказал это лучше всех: «Он не мог есть жир, его жена не могла есть постное», но это тут не очень подходит, правда? Что я пытаюсь сказать — я говорю Чау Фан, потому что люблю тебя
Ben Слышали, дети? Мама хочет пойти в Чау Фан!
Новости о фильме
Свести разведенные мосты: 7 увлекательных фильмов и сериалов о спасении брака
Свести разведенные мосты: 7 увлекательных фильмов и сериалов о спасении брака Комедия с Александром Петровым о необычном психологическом эксперименте, альманах Дарьи Мороз о трудностях семейных отношений и камерный ремейк Бергмана.
Написать
30 января 2026 10:17
Слушать
саундтрек фильма История о нас
Кадры из фильма
