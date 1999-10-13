Katie Я хочу пойти в Чау Фан

Ben Я думал, мы договорились, что в Чау Фане толком не поговоришь

Katie Я знаю

Ben Ты говоришь Чау Фан, потому что не хочешь сказать детям? Если это причина, не говори Чау Фан

Katie Это не причина, по которой я говорю Чау Фан. Фан, я говорю Чау Фан, потому что мы — это мы. У нас есть история, а истории не возникают за одну ночь. В Месопотамии или Древней Трое одни города построены на месте других, но я не хочу другой город, мне нравится этот. Я знаю, в каком ты настроении просыпаешься, по тому, какая у тебя бровь выше, а ты знаешь, что я по утрам немного молчу и подстраиваюсь под это — это танец, который со временем оттачиваешь. И это сложно, намного сложнее, чем я думала, но хорошего больше, чем плохого, и просто так не сдаёшься! И дело не в детях, но, боже, какие у нас классные дети, правда? И мы их сделали, подумай только! Как будто раньше никого не было, а потом появились люди, и они росли, и я не смогу сказать какому-то чужому человеку, что у Джоша твои руки, или вспомнить, как Эрин стошнило у Линкольн-Мемориала. И я стараюсь расслабиться, давай честно, у каждого есть черты, которые раздражают, почему бы не твои? Я знаю, что я не подарок, но у меня хорошо с ориентированием, так что я хотя бы найду пляж, а это не твой недостаток, это моя сила. И, боже, ты отличный друг, а таких трудно найти. Шарлотта так сказала в «Паутике Шарлотты», и мне нравится, как ты читаешь это Эрин и берёшь голос Свина Уилбера с такой отдачей, даже когда валишься с ног. Это многое говорит о характере! И в конце концов, разве не в этом всё и дело? Из чего человек сделан? Та девочка в пин-каске всё ещё здесь — «би бу би бу», я даже не знала о ней, пока не встретила тебя, и боюсь, если ты уйдёшь, я больше её не увижу, хотя и говорила, что порой ты выбиваешь её из меня, разве это не парадокс? Разве мы не вышли на главный парадокс? Давать и брать, толкать и тянуть, инь и янь. Лучшие времена, худшие времена! Думаю, Диккенс сказал это лучше всех: «Он не мог есть жир, его жена не могла есть постное», но это тут не очень подходит, правда? Что я пытаюсь сказать — я говорю Чау Фан, потому что люблю тебя