На самом дне океана, 1999

Молодая привлекательная женщина Бет Каппадора вместе с мужем Пэтом и тремя детьми отправляется на встречу выпускников своего колледжа. Приехав в гостиницу, она в суматохе всего лишь на мгновение отходит от своих детей. И случается непоправимое. Ее трехлетний сын бесследно исчезает, словно растворившись в переполненном людьми холле отеля. Надежда отыскать мальчика тает с каждой минутой. Его не видел никто. Все поиски оказываются безрезультатными. Время идет, но Бет не может смириться с потерей ребенка…