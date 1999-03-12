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На самом дне океана На самом дне океана
Киноафиша Фильмы На самом дне океана
The Deep End of the Ocean

На самом дне океана, 1999

1999 / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Молодая привлекательная женщина Бет Каппадора вместе с мужем Пэтом и тремя детьми отправляется на встречу выпускников своего колледжа. Приехав в гостиницу, она в суматохе всего лишь на мгновение отходит от своих детей. И случается непоправимое. Ее трехлетний сын бесследно исчезает, словно растворившись в переполненном людьми холле отеля. Надежда отыскать мальчика тает с каждой минутой. Его не видел никто. Все поиски оказываются безрезультатными. Время идет, но Бет не может смириться с потерей ребенка…

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1999
Премьера онлайн 1 сентября 2022
Премьера в мире 12 марта 1999
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $38 000 000
Режиссер
Улу Гросбард
В ролях
Мишель Пфайффер
Мишель Пфайффер
Трит Уильямс
Вупи Голдберг
Вупи Голдберг
Джонатан Джексон
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.4
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
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Постер фильма На самом дне океана 3 постера
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