Ambassador Harrison Carter MacWhite Позвольте прервать вас, господа, и отметить, что единственное, что на данный момент ясно — это то, что ясности нет вообще. Так что, если не возражаете, давайте прекратим эти препирательства, и я изложу вам факты. Примерно три часа назад несколько человек были растоптаны насмерть, полицейского избили прикладом так, что лицо его стало похоже на малиновое варенье, а человек, представляющий президента Соединённых Штатов, чуть не погиб вместе со своей женой и другими членами своей делегации. Теперь, признаюсь, я боялся сегодня днём, но я не знал, что такое страх, пока не началось это собрание. Вы, господа, дали мне пищу для размышлений. А теперь слушайте меня внимательно. Путаница, невежество и безразличие прекратятся с этого момента. Информация обо всём, что происходит в Сархане, будет обновляться постоянно — семь дней в неделю. Семь дней в неделю, господа! Включая воскресенья, и мне плевать, где вы живёте! И в следующий раз, когда шесть тысяч человек начнут бунт или шесть — без ведома этой посольства, виновные окажутся на первом же самолёте отсюда с моей личной рекомендацией — исключить их из дипломатической службы!