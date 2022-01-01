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Киноафиша Фильмы Тысяча акров Тысяча акров, 1997: актеры и роли
A Thousand Acres Тысяча акров 1997 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Тысяча акров, 1997: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джослин Мурхаус Джослин Мурхаус Jocelyn Moorhouse
В ролях
Мишель Пфайффер Мишель Пфайффер Michelle Pfeiffer Джессика Лэнг Джессика Лэнг Jessica Lange Джейсон Робардс Джейсон Робардс Jason Robards Дженнифер Джейсон Ли Дженнифер Джейсон Ли Jennifer Jason Leigh Колин Ферт Колин Ферт Colin Firth Кит Кэрридин Кевин Андерсон Kevin Anderson Пэт Хингл Pat Hingle Энн Питоняк
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