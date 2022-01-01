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Тысяча акров
Тысяча акров, 1997: актеры и роли
A Thousand Acres
Тысяча акров
1997 / США
6.1
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Тысяча акров, 1997: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джослин Мурхаус
Jocelyn Moorhouse
В ролях
Мишель Пфайффер
Michelle Pfeiffer
Джессика Лэнг
Jessica Lange
Джейсон Робардс
Jason Robards
Дженнифер Джейсон Ли
Jennifer Jason Leigh
Колин Ферт
Colin Firth
Кит Кэрридин
Кевин Андерсон
Kevin Anderson
Пэт Хингл
Pat Hingle
Энн Питоняк
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Одна
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