Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Голубое небо
Постер фильма Голубое небо
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Голубое небо

Голубое небо

Blue Sky 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Штат Алабама, 50е годы. Хэнк Маршалл был одним из офицеров, отвечающих за безопасность проведения подземных ядерных взрывов. Не всегда все было гладко. Однажды, жертвами взрыва стала целая семья. Хэнк занял позицию, идущую против интересов армии: он требовал огласки инцидента. Вскоре начальство спрятало Френка в психиатрическую клинику. Но его жена, Карли, не собиралась сдаваться, она начала свою войн за справедливость.

Страна США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1991
Премьера в мире 24 августа 1994
Дата выхода
24 августа 1994 Россия 12+
16 сентября 1994 Германия
24 августа 1994 Казахстан
16 сентября 1994 США
24 августа 1994 Украина
21 июня 1995 Франция
MPAA PG-13
Бюджет $16 000 000
Сборы в мире $3 359 465
Производство Orion Pictures, Robert H. Solo Productions
Другие названия
Blue Sky, Cielo azul, Céu Azul, Ble ouranos, Błękit nieba, Blue Sky: Crimen nuclear encubierto, Cer albastru, Kék ég, Las cosas que nunca mueren, Mavi gök, Modro nebo, Operace Blue Sky, Operácia 'Blue Sky', Operation Blue Sky, Plavo nebo, Shama'yim K'khoulim, Sininen taivas, Sous le ciel du Nevada, Μπλε ουρανός, Блакитні небеса, Голубое небо, Синє небо, Синьо небе, ブルースカイ, 蓝色天空, 藍天
Режиссер
Стив Яконелли
В ролях
Томми Ли Джонс
Томми Ли Джонс
Пауэрс Бут
Кэрри Снодгресс
Эми Локейн
Митч Райан
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Голубое небо
Тысяча акров 6.1
Тысяча акров (1997)
Дневник наемного убийцы 5.2
Дневник наемного убийцы (1991)
Музыкальная шкатулка 7.4
Музыкальная шкатулка (1989)
Чертополох 6.7
Чертополох (1987)
Сладкие грезы 7.3
Сладкие грезы (1985)
Деревня 6.6
Деревня (1984)
Фрэнсис 7.3
Фрэнсис (1982)
Почтальон всегда звонит дважды 6.4
Почтальон всегда звонит дважды (1981)
Мужчины не уходят 6.6
Мужчины не уходят (1990)
Лучшие годы нашей жизни 8.1
Лучшие годы нашей жизни (1946)
Похороны 7.5
Похороны (2023)
Местный 6.5
Местный (2013)

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 11 голосов
6.4 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Hank Marshall Возьмём воду, к примеру. Иногда это вода, иногда лёд. Иногда пар, парок. Всегда та же старая H2O. Меняются только её свойства. Твоя мать такая. Она как вода.
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия, мелодрама
2 самые громкие премьеры этой недели: включите на выходных, если еще не успели заценить
Что ждет Жука во 2 сезоне «Черного солнца»? Ставки стали выше — на кону не только репутация и должность
Журнал Time выбрал 50 самых недооцененных киношедевров XXI века: вы вряд ли слышали хотя бы об одном из них
Киргизский «Форест Гамп» с Бондаренко и Майковым: после просмотра этого фильма хочется жить
Юру Борисова назвала «дурачком» звезда «Папиных дочек»: раскрыла, кто продвигает актера
«Дурилки картонные»: ветераны спецназа разгромили «Позывной "Альфа"» — особо влетело Епифанцеву с козлиной бородкой
В этом фильме американцы опозорили великую Вертинскую на весь мир: пятно на репутации Голливуда
От Мулан до Моан: какая ты принцесса Disney по знаку Зодиака
С ИИ-кадрами, постаревшей Эм-Джей и Серебряным Соболем: «Человек Паук-4» явно станет хитом — Магуайр в трейлере напоминает Логана
900+ млн за месяц, миллиард на горизонте: эротика с Суини бьет рекорд «Пятидесяти оттенков», а ведь на нее никто не ставил
Мудрость, заключенная в четырех словах: что Фаина Раневская назвала главным богатством старости
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше