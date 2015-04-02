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Oblivion Обливион 2013 / США
8.0 Оцените
119 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Обливион»

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В чем режиссеру Джозефу Косински решительно невозможно отказать, так это в остроумии. По ходу фильма ему удалось создать столь богатый запас Томов Крузов, мастерски размноженных на своего рода генетическом ксероксе, что хватит еще как минимум на дюжину спасений мира: на зависть Брюсу Уиллису, Арнольду Шварценеггеру и прочим штатным голливудским сверхчеловекам. И даже когда один Том Круз героически совершит геройский подвиг, разнеся, на шахидский манер, какую-нибудь очередную обитель зла, другой…

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Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Все, что мало мальски связано с космосом очень люблю..., но без Ольги Куриленко)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
круто, это же комикс?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Но Том Круз, блин!! Ну нет пожалуйста, пусть это будет лучше белое пятно....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Oblivion, это не Skyrim, но тоже очень красиво. Не гениально, но попытка состоялась. Зачет.

Я тут подумал, буквально недавно, что поток творческих идей, отражает состояние "неврозов" общества. И вот на, Постапокоалиптика, с претензией на на научфантастику. Здорово ведь? Красиво. Смущает, не внимание к мелочам. Отсутствие до конца продуманных мотивов всех персонажей. А сама конва, проста и гениальна, наворачивай как хочешь:

1) Группа астронавтов полетела к Плутону, заснули-проснулись, прошло 700лет, на Земле живут одни грибы теперь...

2) Группа астронавтов полетела к Непонятному-космическому-телу, заснули-проснулись, прошло сколько то лет, оказались в плену у инопланетян, на хирургическом столе, Земли больше нет,только инопланетяне....

3) Группа астронавтов полетела к Солнцу, заснули-проснулись,оказались в выдуманном мозгом совместном сне, сначала все вроде хорошо, потом кошмар. Один все таки просыпается, оказывается все в том же корабле, только прошло 50лет, отлетели далеко, связи нет, лучше бы не просыпался, впереди только смерть в бескрайних полях Космоса..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Стенли Кубрик, пока остается чемпионом.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
а вобще, если бы показали Самсару в ИМАХе, это было бы гораздо, гораздо мощнее!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Mix 2 апреля 2015, 12:51
Оценка фильму 9/10✊ Почему? По тому что когда фильм заканчивается люди хлопают✊ , у людей на лицах эмоции и даже слезы...✊ Это о многом говорит, вспомните когда вы последний раз хлопали фильму.....?✊ Вкратце скажу что как и обычно весь фильм ждал киноляпа или момента где начнется каламбур или несуразица, так нет, этого просто нету! Конечно если бы бюджет фильм увеличили ещё в два раза, то можно было бы спорить о том где ещё можно было поставить заплаточку, но фильм отличный!! Мало того, этот фильм не на один раз, Фильм своей историей заставляет задуматься над мирским и над тем что пережили герои, заставляет сочувствовать и так далее... особо рассказывать про это не буду✊ , на первый взгляд кажется что это типичный американский фантастический боевичек✊ но это фильм-оборотень✊ за что и снимаю перед ним шляпу.

Резюмирую: В этом фильме нету желтых трансформирующихся Camaro✊ , нету баталий как во "Властелине Колец"✊ , нету красивой графики как в "Аватаре"✊ , нету "Неудержимых" ...

Так что если вы идете туда в надежде на что то подобное - не тратте деньги✊ . В этом фильме любовь, приключения, история, обман, а самое главное работа режиссера - занимают первое место, и все это заправлено графикой и летающими дронами)✊ ! Так что я однозначно советую этот фильм всем тем, кто хочет оставить приятное впечатление вовремя и после фильма ✊ на этом все
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 13/04/2013 - 20:37:19):

Да не. Не играл Косински в TES, сто пудов. Но все же, за сам ЖАНР, науч фант, 5 баллов с места. Но не забывай, это не он придумал, это комикс. Этим можно обьяснить идиотизм многих сюжетных багов. Мне не понравилось, реальное отсутствие жестокости, я бы обыграл клоновую часть сознания Круза, и главный "плохой" персонаж, а точнее просто треугольник)). Что может быть проще треугольника?) Этим вобще все можно обьяснить, совершенно понятно, что треугольники не любят людей.). А в целом, "замут" хорош, при дифиците бюджета и риске снимать научфант, в обще респект. Повторюсь, Кубрик, ушел так далеко, что его все равно не догнать, но это же не значит, что стоит прекратить усилия, в этом, выдающемся жанре!?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 13/04/2013 - 20:37:19):

Мне на самом деле интересно, что вы думаете про Самсару?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
а Эквилибриум, мое мнение, ближе по теме к Оруэллу, Обливион в зачатке,к Матрице все таки.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Ольга Куриленко, помните, правильный муж тот, который в Голливуде ( разумеется ), хотя бы Том Круз и у него есть примета - царапина на носу, смотри не перепутай. Также разберитесь с детьми, сколько их было, после того как проснулась, один или двойня? Не надо сильно удивляться, когда муж приходит с кампанией пожить на халяву, сколько их ещё может придти и придёт.✊

Если взять несколько хороших фильмов и синтезировать из них ещё один, то и он может тоже получиться хорошим.✊

Самое запоминающееся событие в фильме - это Ольга Куриленко и не только для Тома Круза, затем и приглашали.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 14/04/2013 - 02:12:40):

Cамса стоит того, надо идти.

Про Тет, глубоко. Я думал, у них просто не хватило уже фантазии, придумать, некое существо, которое отчаяно ненавидит людей и забирает у НАС воду. То есть, мотива они совсем не дали Тету. Зачем, почему, от куда он, он главный или это всего лишь развед отряд, что в итоге, зачем эти миллионы зародышей Тома Круза внутри, почему роботы Тета похожи на Айфоны). Было бы интереснее, если все это оказалось бы корпорацией Эпл, которая решила переехать на Нептун, и прихватить с собой воду, тут то сразу вырисовывается конфликт интересов.

Не могу знать, сколько в итоге съел Том бюджета, может быть и половину. Тогда видимо расчет Косински был, на имя Круз, в продвижении, потому как на Лебафа, могли не повалить массово, и тогда он мог не окупить проект, а с учетом Трона, на грани фола, у него вероятно был жесткий контракт...

Матрица здесь мне кажется близка, именно управлением ЦентрМашины, клонами. Клоны, не подозревают что они клоны. Те же ванны с эмбрионами в Тете, что и в Матрице. Тот же ад реальности. И неуёмная тяга к революциям. Хотя и Эквилибриум тоже там. Я не считаю сценарий, хоть сколько либо достойнным, но в целом, я за такие фильм. Хотя бы потому что , вспомните что получилось у Бандарчука с Обитаемым Островов, а там сценарий было из чего сделать. Науч-фант по Стругацким можно снимать бесконечно, но даже Обливиона не получилось пока...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
limonchik 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 13/04/2013 - 20:36:21):разогретый в микроволновке "Эквилибриум"

Почему все сравнивают этот фильм с Эквилибриумом? Есть похожий фильм, тоже начинается на "Э", но название другое - "Эон Флакс".
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Что-то у меня ЕА жестко глючит, хотела запостить, а он меня не понял, взял и прекратился. А настроение уже ушло ✊



Ничо так кино. Главным образом, заслугами оператора. К.Миранда подтвердил, что не зря получил Оскара. В "Жизнь Пи" у него океан так шикарно буянил и фосфоресцировал, и сливался с небом. Тут, как я понимаю, виды исландские, но футуристично и очень красиво.

Не оригинально, но всё равно приятно, что в очередной раз показали средний палец алиенам. Прилетел какой-то треугольник на нашу голову, а мы его ату, любовью...

Идея с Тетом понравилась. Всякие Войны миров и теде отдыхают. Нафига тащить толпы трёхногих уродцев на землю, если они перемрут от наших вирусов? Или пригонять армаду кораблей, которых перебьют наши Уилы Смиты? Бомбанул Луну и трындец, виси на орбите, любуйся видами, остальное законы физики доделают. А обеспечит порядок материал, выращенный из местного сырья, максимально заточенный под земную гравитацию и атмосферу.

Куриленко - любопытная девушка, я прониклась. Как-то необъяснимо, ассоциативно, но она словно протерла пыльное окно, за которым - любимейший Солярис Тарковского, что баллов фильму добавило.

7/10.



Насчет Матрицы: я соглашусь, тоже на ум пришло. В обоих случаях людей используют втемную. 49-й Харпер - тоже вроде сбой системный, как Нео.

Вачовски во второй и третьей частях намудрили. Потащили любовь в машинные мозги. Программы у них любят, спят друг с другом, дети у них бывают, хорошенькие девочки такие. И страсти человечьи туда же. Но у Вачовски выхода не было, надо было показать уязвимость Матрицы. Иначе уравнение решить не получилось бы. Поэтому финал в третьей части такой бухгалтерский, типа годовой баланс закрыли, все довольны, цифры сошлись.

В Обливионе машинный, абсолютный рационализм противопоставлен человечности. Только война, никакого мира. Простенько, но бескомпромиссность подкупает. Опять же любовная история красивая.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
av52629 2 апреля 2015, 12:51
скучноватый фильм
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 14/04/2013 - 20:35:47):

Вот оно! Точно. Я то думал, что мне понравилось то, а это ОПЕРАТОР - напишу его с большой буквы. Без него бы ничего не вышло..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 15/04/2013 - 00:01:26):

Ну не могу согласиться, Самса, могла добавить тому же Обливиону кадров. Да и подтекст меня порадовал, а главное дал свободу додумать самому многое. А что такое "рапидная сьемка"???
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Самсара это Дзен. для поклонников Керуака.)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (yamamoto, 17/04/2013 - 00:03:30):

Да мне вобще кажется, что количество фантастики, и СайФай в том числе, неуклонно растет. Это очень очень радует.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Экая Матрица!

Скучный фильм :( Снято приятно, к качеству не придраться, мир будущего относительно новый придумали, дроны забавные, Ольга красавица, и Том не подкачал, всегда собранный, с иголочки, музыка поистине вселенского масштаба!... Но фильм то скучный! Монотонно так смотрится, ровно каждые 15 минут взгляд на часы, простой как пробка, не хватило основной части, все вокруг да около, как-будто вступление - знакомство с персонажами - и сразу развязка ✌️ И финал черт возьми (!) отменяет все просмотренное и воспринятое в течение двух часов, совсем несуразно притянутый, как бы нельзя Тома Круза в синеме убивать :(

P.S. И зачем Моргану Фримену такие дурацкие очки??

5,5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (ILM, 16/04/2013 - 09:09:41):

А основная мысль фильма не особо-то и оригинальна: люди - это паразиты и пора их всех вытравить с планеты.



Это кстати, может и не мысль какая то, а подходящее понимание ко всему человечеству. Мы подсознательно, массово, на уровни ДНК, разочаровываемся в своей "не божественности", ищем альтернативу и все чаще приходим в выводу, что мы вид межпланетных паразитов, типа "Чужих", только более мелких и живучих. Некое оружие + инженеры перекапывающие планету, для создания плацдарма или уже может, загородного коттеджа Земля, для более развитых и долгоживущих существ. В крайнем случае, мы съев все и выкопав, своими телами, уплотним и выровним последний слой гумуса. Чем не идеально ровная, пустая планета Стройплощадка? Идеи , когда их начинают повторят многие, уже не плагиат а свершившийся факт...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 15/04/2013 - 22:09:31):

а что касается "рапидной" картинки , особенно вдоль ночной трассы, в LA (насколько я понял), по моему гениально. лучшая сьемка ночной трассы, из тех что я видел.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
я бы этот кадр под музыку Chromatics (Tick Of The Clock) прогнал. Самсу всмысле.)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Oberon 2 апреля 2015, 12:51
Замечательный фильм, пожалуй лучшее, что видел в этом году.

Ничуть не жалею что сходил на него.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Фильм неплохой но слишком затянутый в начале... посмотреть разок можно 7/10 хотелось больше спецэфектов✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Leshik 2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравился! Музыка, звук, спецэффекты, сценарий...Куриленко практически не смущала..:) Моя оценка: 10/10.

И САМОЕ ГЛАВНОЕ: не смотрите рекламные ролики этого фильма!!!!! Я посмотрел их только после похода в кинотеатр...Подумалось, что если бы посмотрел сначала трейлеры то и не так интересно было смотреть бы фильм...в одном из роликов практически всё и рассказывают что будет...так не интересно!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Berlin197150 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Отличная фантастика! Отличная игра актеров! 10 из 10!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Irisha1989 19 февраля 2016, 00:10
фильм понравился! Вполне интересный и запоминающийся
19 февраля 2016, 00:10 Ответить
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