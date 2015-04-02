Наша рецензия

В чем режиссеру Джозефу Косински решительно невозможно отказать, так это в остроумии. По ходу фильма ему удалось создать столь богатый запас Томов Крузов, мастерски размноженных на своего рода генетическом ксероксе, что хватит еще как минимум на дюжину спасений мира: на зависть Брюсу Уиллису, Арнольду Шварценеггеру и прочим штатным голливудским сверхчеловекам. И даже когда один Том Круз героически совершит геройский подвиг, разнеся, на шахидский манер, какую-нибудь очередную обитель зла, другой…