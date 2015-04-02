В чем режиссеру Джозефу Косински решительно невозможно отказать, так это в остроумии. По ходу фильма ему удалось создать столь богатый запас Томов Крузов, мастерски размноженных на своего рода генетическом ксероксе, что хватит еще как минимум на дюжину спасений мира: на зависть Брюсу Уиллису, Арнольду Шварценеггеру и прочим штатным голливудским сверхчеловекам. И даже когда один Том Круз героически совершит геройский подвиг, разнеся, на шахидский манер, какую-нибудь очередную обитель зла, другой…
Я тут подумал, буквально недавно, что поток творческих идей, отражает состояние "неврозов" общества. И вот на, Постапокоалиптика, с претензией на на научфантастику. Здорово ведь? Красиво. Смущает, не внимание к мелочам. Отсутствие до конца продуманных мотивов всех персонажей. А сама конва, проста и гениальна, наворачивай как хочешь:
1) Группа астронавтов полетела к Плутону, заснули-проснулись, прошло 700лет, на Земле живут одни грибы теперь...
2) Группа астронавтов полетела к Непонятному-космическому-телу, заснули-проснулись, прошло сколько то лет, оказались в плену у инопланетян, на хирургическом столе, Земли больше нет,только инопланетяне....
3) Группа астронавтов полетела к Солнцу, заснули-проснулись,оказались в выдуманном мозгом совместном сне, сначала все вроде хорошо, потом кошмар. Один все таки просыпается, оказывается все в том же корабле, только прошло 50лет, отлетели далеко, связи нет, лучше бы не просыпался, впереди только смерть в бескрайних полях Космоса..
Резюмирую: В этом фильме нету желтых трансформирующихся Camaro✊ , нету баталий как во "Властелине Колец"✊ , нету красивой графики как в "Аватаре"✊ , нету "Неудержимых" ...
Так что если вы идете туда в надежде на что то подобное - не тратте деньги✊ . В этом фильме любовь, приключения, история, обман, а самое главное работа режиссера - занимают первое место, и все это заправлено графикой и летающими дронами)✊ ! Так что я однозначно советую этот фильм всем тем, кто хочет оставить приятное впечатление вовремя и после фильма ✊ на этом все
Да не. Не играл Косински в TES, сто пудов. Но все же, за сам ЖАНР, науч фант, 5 баллов с места. Но не забывай, это не он придумал, это комикс. Этим можно обьяснить идиотизм многих сюжетных багов. Мне не понравилось, реальное отсутствие жестокости, я бы обыграл клоновую часть сознания Круза, и главный "плохой" персонаж, а точнее просто треугольник)). Что может быть проще треугольника?) Этим вобще все можно обьяснить, совершенно понятно, что треугольники не любят людей.). А в целом, "замут" хорош, при дифиците бюджета и риске снимать научфант, в обще респект. Повторюсь, Кубрик, ушел так далеко, что его все равно не догнать, но это же не значит, что стоит прекратить усилия, в этом, выдающемся жанре!?
Мне на самом деле интересно, что вы думаете про Самсару?
Если взять несколько хороших фильмов и синтезировать из них ещё один, то и он может тоже получиться хорошим.✊
Самое запоминающееся событие в фильме - это Ольга Куриленко и не только для Тома Круза, затем и приглашали.✊
Cамса стоит того, надо идти.
Про Тет, глубоко. Я думал, у них просто не хватило уже фантазии, придумать, некое существо, которое отчаяно ненавидит людей и забирает у НАС воду. То есть, мотива они совсем не дали Тету. Зачем, почему, от куда он, он главный или это всего лишь развед отряд, что в итоге, зачем эти миллионы зародышей Тома Круза внутри, почему роботы Тета похожи на Айфоны). Было бы интереснее, если все это оказалось бы корпорацией Эпл, которая решила переехать на Нептун, и прихватить с собой воду, тут то сразу вырисовывается конфликт интересов.
Не могу знать, сколько в итоге съел Том бюджета, может быть и половину. Тогда видимо расчет Косински был, на имя Круз, в продвижении, потому как на Лебафа, могли не повалить массово, и тогда он мог не окупить проект, а с учетом Трона, на грани фола, у него вероятно был жесткий контракт...
Матрица здесь мне кажется близка, именно управлением ЦентрМашины, клонами. Клоны, не подозревают что они клоны. Те же ванны с эмбрионами в Тете, что и в Матрице. Тот же ад реальности. И неуёмная тяга к революциям. Хотя и Эквилибриум тоже там. Я не считаю сценарий, хоть сколько либо достойнным, но в целом, я за такие фильм. Хотя бы потому что , вспомните что получилось у Бандарчука с Обитаемым Островов, а там сценарий было из чего сделать. Науч-фант по Стругацким можно снимать бесконечно, но даже Обливиона не получилось пока...
Почему все сравнивают этот фильм с Эквилибриумом? Есть похожий фильм, тоже начинается на "Э", но название другое - "Эон Флакс".
Ничо так кино. Главным образом, заслугами оператора. К.Миранда подтвердил, что не зря получил Оскара. В "Жизнь Пи" у него океан так шикарно буянил и фосфоресцировал, и сливался с небом. Тут, как я понимаю, виды исландские, но футуристично и очень красиво.
Не оригинально, но всё равно приятно, что в очередной раз показали средний палец алиенам. Прилетел какой-то треугольник на нашу голову, а мы его ату, любовью...
Идея с Тетом понравилась. Всякие Войны миров и теде отдыхают. Нафига тащить толпы трёхногих уродцев на землю, если они перемрут от наших вирусов? Или пригонять армаду кораблей, которых перебьют наши Уилы Смиты? Бомбанул Луну и трындец, виси на орбите, любуйся видами, остальное законы физики доделают. А обеспечит порядок материал, выращенный из местного сырья, максимально заточенный под земную гравитацию и атмосферу.
Куриленко - любопытная девушка, я прониклась. Как-то необъяснимо, ассоциативно, но она словно протерла пыльное окно, за которым - любимейший Солярис Тарковского, что баллов фильму добавило.
7/10.
Насчет Матрицы: я соглашусь, тоже на ум пришло. В обоих случаях людей используют втемную. 49-й Харпер - тоже вроде сбой системный, как Нео.
Вачовски во второй и третьей частях намудрили. Потащили любовь в машинные мозги. Программы у них любят, спят друг с другом, дети у них бывают, хорошенькие девочки такие. И страсти человечьи туда же. Но у Вачовски выхода не было, надо было показать уязвимость Матрицы. Иначе уравнение решить не получилось бы. Поэтому финал в третьей части такой бухгалтерский, типа годовой баланс закрыли, все довольны, цифры сошлись.
В Обливионе машинный, абсолютный рационализм противопоставлен человечности. Только война, никакого мира. Простенько, но бескомпромиссность подкупает. Опять же любовная история красивая.
Вот оно! Точно. Я то думал, что мне понравилось то, а это ОПЕРАТОР - напишу его с большой буквы. Без него бы ничего не вышло..
Ну не могу согласиться, Самса, могла добавить тому же Обливиону кадров. Да и подтекст меня порадовал, а главное дал свободу додумать самому многое. А что такое "рапидная сьемка"???
Да мне вобще кажется, что количество фантастики, и СайФай в том числе, неуклонно растет. Это очень очень радует.
Скучный фильм :( Снято приятно, к качеству не придраться, мир будущего относительно новый придумали, дроны забавные, Ольга красавица, и Том не подкачал, всегда собранный, с иголочки, музыка поистине вселенского масштаба!... Но фильм то скучный! Монотонно так смотрится, ровно каждые 15 минут взгляд на часы, простой как пробка, не хватило основной части, все вокруг да около, как-будто вступление - знакомство с персонажами - и сразу развязка ✌️ И финал черт возьми (!) отменяет все просмотренное и воспринятое в течение двух часов, совсем несуразно притянутый, как бы нельзя Тома Круза в синеме убивать :(
P.S. И зачем Моргану Фримену такие дурацкие очки??
5,5/10
А основная мысль фильма не особо-то и оригинальна: люди - это паразиты и пора их всех вытравить с планеты.
Это кстати, может и не мысль какая то, а подходящее понимание ко всему человечеству. Мы подсознательно, массово, на уровни ДНК, разочаровываемся в своей "не божественности", ищем альтернативу и все чаще приходим в выводу, что мы вид межпланетных паразитов, типа "Чужих", только более мелких и живучих. Некое оружие + инженеры перекапывающие планету, для создания плацдарма или уже может, загородного коттеджа Земля, для более развитых и долгоживущих существ. В крайнем случае, мы съев все и выкопав, своими телами, уплотним и выровним последний слой гумуса. Чем не идеально ровная, пустая планета Стройплощадка? Идеи , когда их начинают повторят многие, уже не плагиат а свершившийся факт...
а что касается "рапидной" картинки , особенно вдоль ночной трассы, в LA (насколько я понял), по моему гениально. лучшая сьемка ночной трассы, из тех что я видел.
Ничуть не жалею что сходил на него.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ: не смотрите рекламные ролики этого фильма!!!!! Я посмотрел их только после похода в кинотеатр...Подумалось, что если бы посмотрел сначала трейлеры то и не так интересно было смотреть бы фильм...в одном из роликов практически всё и рассказывают что будет...так не интересно!✊
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