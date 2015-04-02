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Том Круз успешно и неуклонно продвигает себя в качестве сверхчеловека «в гражданском», то есть супергероя без лишнего трико и лишнего шума. В «Джеке Ричере», им же самим и спродюсированном, Круз, играющий заглавного персонажа, чья фамилия переводится с английского как «Достигаев» (хотя и не лишена двусмысленного созвучия с Jack the Ripper), – совсем уж тихий американец, без номера социального страхования и определенного места жительства, зато с…