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Джек Ричер Джек Ричер
Киноафиша Фильмы Джек Ричер Отзывы о фильме «Джек Ричер»
Jack Reacher Джек Ричер 2012 / США
7.8 Оцените
69 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Джек Ричер»

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Наша рецензия

Том Круз успешно и неуклонно продвигает себя в качестве сверхчеловека «в гражданском», то есть супергероя без лишнего трико и лишнего шума. В «Джеке Ричере», им же самим и спродюсированном, Круз, играющий заглавного персонажа, чья фамилия переводится с английского как «Достигаев» (хотя и не лишена двусмысленного созвучия с Jack the Ripper), – совсем уж тихий американец, без номера социального страхования и определенного места жительства, зато с…

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Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Ну кто уже потратил время на это кино? ❗️


Рассказываем-делимся))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Фильм супер!!! Очень понравился , все два часа пролители с удовольствием))) Том Круз сыграл как всегда идеально свою роль ! 10/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ПолуSvetik 2 апреля 2015, 12:51
мдаа. Ода харизме Тома Круза. Длиннее в 2 раза ну и дороже в 20 раз (как говорит Андрей 133), чистая правда! Его все хотят, но ему некогда, надо мир спасать. Недоделанные злодеи уныло убиваются сами. Кстати, и ростом они подобраны под стать Тому.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Киноманы !! НЕ слушайте их бред ! Фильм очень хороший. Спокойный запутанный триллер , как и должно быть , в таких фильмах. А погони и драки , они пусть идут терминатора смотрят =) ✊



10/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Нормальный,средний детективчик,но концовка просто удручила меня...Бывают концовки удачные и не очень,банальные и оригинальные,удивительные и скучные.Но тут редкий вариант-чудовищно скомканное окончание криминальной истории.Как будто в один миг закончились все свежие идеи и мысли и сюжет без сил еле дотянул до конца✌️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Натаха 2 апреля 2015, 12:51
почитала отзывы.. понятно почему девочкам понравилось, мальчикам не очень - Круз в отличной физической форме не смотря на свой возраст, мальчики просто обзавидовались ✊ А проблема в том, что на Крузе "клеймо" Итона Ханта из "Миссии невыполнима", подсознательно сравнивают с этим фильмом. Не обращайте внимания на негативные отзывы, фильм достойный, интересный детективный сюжет, просто в кино нужно ходить не спать, как некоторые, а следить за сюжетом.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Натаха 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение SwordfishV от 17/01/2013 - 13:52:11


есть мысли, ну может не такие гениальные ✊ Круз конечно очень хороший актер, но какого фига он делает в Саентологии - секта сектой, хотя они себя называют церковью. Хорошо что хоть фильмы на саентологические темы не толкают в массы.. в главной роли с Томом Крузом ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Герой харизматичный, за счет него кино тянет на "средне".

От сюжета несёт нафталином за версту. Как детектив - ни о чем. Мотив убийства просчитывается сразу, ещё монетой этой тычут в нос постоянно.

Тут бы экшена добавить для увеселения зрителя, раз детективную интригу загубили на корню, так и по этой части облом. Спасибо, хоть на тачках погоняли.

В итоге просто смотришь, какую ещё пакость злодеи сотворят, да кто до кого вперед доберется. Т.е. какбэ задатки триллера имеются, но не страшно жеж.

Не то, чтобы расстройство совсем, но хотелось большего. Круз молодец.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Макусим 25 октября 2015, 23:01
Оценка
Классный фильм
25 октября 2015, 23:01 Ответить
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