Том Круз успешно и неуклонно продвигает себя в качестве сверхчеловека «в гражданском», то есть супергероя без лишнего трико и лишнего шума. В «Джеке Ричере», им же самим и спродюсированном, Круз, играющий заглавного персонажа, чья фамилия переводится с английского как «Достигаев» (хотя и не лишена двусмысленного созвучия с Jack the Ripper), – совсем уж тихий американец, без номера социального страхования и определенного места жительства, зато с…
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10/10
есть мысли, ну может не такие гениальные ✊ Круз конечно очень хороший актер, но какого фига он делает в Саентологии - секта сектой, хотя они себя называют церковью. Хорошо что хоть фильмы на саентологические темы не толкают в массы.. в главной роли с Томом Крузом ✊
От сюжета несёт нафталином за версту. Как детектив - ни о чем. Мотив убийства просчитывается сразу, ещё монетой этой тычут в нос постоянно.
Тут бы экшена добавить для увеселения зрителя, раз детективную интригу загубили на корню, так и по этой части облом. Спасибо, хоть на тачках погоняли.
В итоге просто смотришь, какую ещё пакость злодеи сотворят, да кто до кого вперед доберется. Т.е. какбэ задатки триллера имеются, но не страшно жеж.
Не то, чтобы расстройство совсем, но хотелось большего. Круз молодец.
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