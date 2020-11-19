Смертельные иллюзии, 2020

Амбициозный российский проект, совмещающий в себе настоящее шоу иллюзионистов и динамичный сюжет.
Олег Асадулин («Закрытая школа», «Темный мир: Равновесие») снял интригующий триллер о трех братьях-фокусниках, которые устраивают прощальное представление. На главные роли режиссер пригласил Андрея Бурковского, Павла Чинарева, Данилу Якушева и Аглаю Тарасову. Креативным продюсером «Смертельных иллюзий» стал не кто иной, как Сергей Сафронов, действующий иллюзионист и один из трех знаменитых братьев-фокусников.
В основу сюжета тоже легла реальная история из жизни Сафроновых. В 2012 году шоумены раскрыли некоторые секреты своего мастерства, после чего стали получать угрозы. Как известно, по старому кодексу иллюзионистов, тот, кто поделится с обычными людьми тайными уловками, должен умереть.
К счастью, для Сафроновых все закончилось благополучно, а вот что ждет их экранных прототипов — увидим в кино. Денис (Андрей Бурковский), Илья (Павел Чинарев) и Виктор (Данила Якушев) Романовы, несмотря на братские узы, больше не могут работать вместе из-за постоянных разногласий. Но прежде, чем пойти каждый своей дорогой, они устраивают прощальное шоу. Однако уже в первом номере все идет не по плану: ассистентка и любимая девушка одного из братьев (Аглая Тарасова) не появляется в резервуаре с водой. Фокусники слышат в своих наушниках голос незнакомца, который требует не прерывать представление, иначе их помощница умрет.
Иллюзионист Сергей Сафронов сыграл инженера по имени Константин, который создает уникальный реквизит для главных героев фильма — братьев Романовых.
Семен Трескунов сыграл в фильме администратора.
Съемки картины проходили в авиационном ангаре возле аэропорта «Внуково».
Фильм основан на реальных событиях из жизни братьев Сафроновых.
Сергей Сафронов признался, что, в отличие от своих братьев, всегда мечтал сняться в кино. За его плечами участие в таких проектах, как «Легок на помине» и «Маршрут построен».
Братья Сафроновы обрели широкую популярность благодаря программе «Битва экстрасенсов».
Павел Чинарев уже снимался в фильме Олега Асадулина «Маршрут построен».
Данила Якушев и Андрей Бурковский ранее снимались вместе в сериале «Звоните ДиКаприо».
Слоган фильма: «Всё по-настоящему — и иллюзии, и смерть».
Премьера «Смертельных иллюзий» должна была состояться 12 июня, но ее перенесли из-за пандемии.
Знаменитые иллюзионисты братья Романовы представляют публике свое грандиозное шоу, после которого собираются закончить совместные выступления из-за накопившихся взаимных претензий. В первом же номере с исчезновением ассистентки из заполненного водой аквариума что-то идет не так — она не появляется в положенном месте. Тут же в сценических наушниках братьев голос неизвестного говорит, что девушка находится у него. А ещё он изменил принцип работы сложных механизмов для трюков. И теперь они представляют угрозу для жизни братьев. Но если шоу не продолжится, «голос» убьет ассистентку… Любимую девушку одного из братьев.