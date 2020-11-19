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Смертельные иллюзии Смертельные иллюзии
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Смертельные иллюзии, 2020

2020 / Россия
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Интригующий триллер о братьях-фокусниках, которые попадают в смертельно опасную ловушку.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Амбициозный российский проект, совмещающий в себе настоящее шоу иллюзионистов и динамичный сюжет.

Олег Асадулин («Закрытая школа», «Темный мир: Равновесие») снял интригующий триллер о трех братьях-фокусниках, которые устраивают прощальное представление. На главные роли режиссер пригласил Андрея Бурковского, Павла Чинарева, Данилу Якушева и Аглаю Тарасову. Креативным продюсером «Смертельных иллюзий» стал не кто иной, как Сергей Сафронов, действующий иллюзионист и один из трех знаменитых братьев-фокусников.

В основу сюжета тоже легла реальная история из жизни Сафроновых. В 2012 году шоумены раскрыли некоторые секреты своего мастерства, после чего стали получать угрозы. Как известно, по старому кодексу иллюзионистов, тот, кто поделится с обычными людьми тайными уловками, должен умереть. 

К счастью, для Сафроновых все закончилось благополучно, а вот что ждет их экранных прототипов — увидим в кино. Денис (Андрей Бурковский), Илья (Павел Чинарев) и Виктор (Данила Якушев) Романовы, несмотря на братские узы, больше не могут работать вместе из-за постоянных разногласий. Но прежде, чем пойти каждый своей дорогой, они устраивают прощальное шоу. Однако уже в первом номере все идет не по плану: ассистентка и любимая девушка одного из братьев (Аглая Тарасова) не появляется в резервуаре с водой. Фокусники слышат в своих наушниках голос незнакомца, который требует не прерывать представление, иначе их помощница умрет.

 

Иллюзионист Сергей Сафронов сыграл инженера по имени Константин, который создает уникальный реквизит для главных героев фильма — братьев Романовых.

Семен Трескунов сыграл в фильме администратора.

Съемки картины проходили в авиационном ангаре возле аэропорта «Внуково».

Фильм основан на реальных событиях из жизни братьев Сафроновых.

Сергей Сафронов признался, что, в отличие от своих братьев, всегда мечтал сняться в кино. За его плечами участие в таких проектах, как «Легок на помине» и «Маршрут построен».

Братья Сафроновы обрели широкую популярность благодаря программе «Битва экстрасенсов».

Павел Чинарев уже снимался в фильме Олега Асадулина «Маршрут построен».

Данила Якушев и Андрей Бурковский ранее снимались вместе в сериале «Звоните ДиКаприо».

Слоган фильма: «Всё по-настоящему — и иллюзии, и смерть».

Премьера «Смертельных иллюзий» должна была состояться 12 июня, но ее перенесли из-за пандемии.

Знаменитые иллюзионисты братья Романовы представляют публике свое грандиозное шоу, после которого собираются закончить совместные выступления из-за накопившихся взаимных претензий. В первом же номере с исчезновением ассистентки из заполненного водой аквариума что-то идет не так — она не появляется в положенном месте. Тут же в сценических наушниках братьев голос неизвестного говорит, что девушка находится у него. А ещё он изменил принцип работы сложных механизмов для трюков. И теперь они представляют угрозу для жизни братьев. Но если шоу не продолжится, «голос» убьет ассистентку… Любимую девушку одного из братьев.

6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 19 ноября 2020
Премьера в мире 19 ноября 2020
Возраст 12+
Прокатчик MEGOGO Studios
Режиссер
Олег Асадулин
Олег Асадулин
В ролях
Андрей Бурковский
Андрей Бурковский
Данила Якушев
Данила Якушев
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова
Сергей Сафронов
Сергей Сафронов
Павел Чинарев
Павел Чинарев
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Наша рецензия
Троица популярных братьев-иллюзионистов подготовила новое грандиозное представление. Его особенность заключается в раскрытии закулисных тайн и устройства семи опасных номеров, которые могут представлять угрозу для жизни. Шоу почти сразу идет не по плану. Сначала оборудование не срабатывает как надо, а затем одну из ассистенток похищают. Фокусники окончательно теряют контроль над собственным выступлением и вынуждены слушаться таинственного голоса. Его обладатель мечтает отомстить братьям за…
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tikhovas 21 ноября 2020, 02:48
Фильм держит в интересе до самого конца, поэтому если пойдёте - не читайте концовку в инете. В целом получили удовольствие от просмотра и некоторые… Читать дальше…
ElizavetaPersonal 19 ноября 2020, 19:09
Мне больно смотреть, что снимают наши. Такое говно, можно дома смотреть.
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