Смертельные иллюзии, 2020

Амбициозный российский проект, совмещающий в себе настоящее шоу иллюзионистов и динамичный сюжет.

Олег Асадулин («Закрытая школа», «Темный мир: Равновесие») снял интригующий триллер о трех братьях-фокусниках, которые устраивают прощальное представление. На главные роли режиссер пригласил Андрея Бурковского, Павла Чинарева, Данилу Якушева и Аглаю Тарасову. Креативным продюсером «Смертельных иллюзий» стал не кто иной, как Сергей Сафронов, действующий иллюзионист и один из трех знаменитых братьев-фокусников.

В основу сюжета тоже легла реальная история из жизни Сафроновых. В 2012 году шоумены раскрыли некоторые секреты своего мастерства, после чего стали получать угрозы. Как известно, по старому кодексу иллюзионистов, тот, кто поделится с обычными людьми тайными уловками, должен умереть.

К счастью, для Сафроновых все закончилось благополучно, а вот что ждет их экранных прототипов — увидим в кино. Денис (Андрей Бурковский), Илья (Павел Чинарев) и Виктор (Данила Якушев) Романовы, несмотря на братские узы, больше не могут работать вместе из-за постоянных разногласий. Но прежде, чем пойти каждый своей дорогой, они устраивают прощальное шоу. Однако уже в первом номере все идет не по плану: ассистентка и любимая девушка одного из братьев (Аглая Тарасова) не появляется в резервуаре с водой. Фокусники слышат в своих наушниках голос незнакомца, который требует не прерывать представление, иначе их помощница умрет.