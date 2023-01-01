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Кунг-Фу Панда 2
Награды и номинации мультфильма Кунг-Фу Панда 2
Kung Fu Panda 2
Кунг-Фу Панда 2
2011 / США
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7.7
Оцените
85
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Награды и номинации мультфильма Кунг-Фу Панда 2
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