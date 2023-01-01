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Кунг-Фу Панда 2 Кунг-Фу Панда 2
Киноафиша Фильмы Кунг-Фу Панда 2 Награды и номинации мультфильма Кунг-Фу Панда 2
Kung Fu Panda 2 Кунг-Фу Панда 2 2011 / США
7.7 Оцените
85 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Награды и номинации мультфильма Кунг-Фу Панда 2

Вся информация о мультфильме
Оскар 2012 Оскар 2012
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Гнев материнский
Гнев материнский
2023, США, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Телекинез
Телекинез
2023, Россия, триллер
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2023, Россия, анимация
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