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Кунг-Фу Панда 2 Кунг-Фу Панда 2
Киноафиша Фильмы Кунг-Фу Панда 2 Кунг-Фу Панда 2, 2011: актеры и роли
Kung Fu Panda 2 Кунг-Фу Панда 2 2011 / США
8.2 Оцените
80 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Кунг-Фу Панда 2, 2011: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Дженнифер Ю Дженнифер Ю Jennifer Yuh Nelson
В ролях
Анджелина Джоли Анджелина Джоли Angelina Jolie Сет Роген Сет Роген Seth Rogen Джек Блэк Джек Блэк Jack Black Дастин Хоффман Дастин Хоффман Dustin Hoffman Дэвид Кросс Дэвид Кросс David Cross Люси Лью Люси Лью Lucy Liu Гэри Олдман Гэри Олдман Gary Oldman Жан-Клод Ван Дамм Жан-Клод Ван Дамм Jean-Claude Van Damme Мишель Йео Мишель Йео Michelle Yeoh Михаил Галустян Михаил Галустян
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