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О чем еще говорят мужчины
Отзывы о фильме «О чем еще говорят мужчины»
О чем еще говорят мужчины
2011 / Россия
Трейлер
7.4
Оцените
71
голос
Рейтинг IMDb: 6.4
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Мурах
2 апреля 2015, 12:51
Я думаю что фильм будет не хуже первого. Так как сюда добавляется еще и детективный сюжет, а в первом фильме особого сюжета не было. Так что этот фильм должен быть интереснее. Да и диалоги новые появятся...))
2 апреля 2015, 12:51
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Мурах
2 апреля 2015, 12:51
Ну вот покажите мне хотя бы одного человека, которому не понравился фильм «О чем говорят мужчины»? Цитируем ведь до сих пор, хотя с момента выхода на экран прошел уже ни один месяц и даже год. В этом году, к Новому году, выйдет продолжение под названием «О чем еще говорят мужчины». Кто сомневается, что фильм получится столь же смешным и интересным?
2 апреля 2015, 12:51
0
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Мурах
2 апреля 2015, 12:51
Все прежние актеры, известные как «Квартет И», на своих местах, играют уже знакомых героев. Ну, и, конечно, не обошлось без приглашенных звезд (Екатерина Вилкова, Алена Бабенко, Владимир Меньшов). Обожаю фильмы, в которых играют уже полюбившиеся мне ранее актеры. Из-за этого, наперед попробую замолвить словечко в защиту фильма как такового и его создателей. Вот посмотрим теперь, оправдает ли сюжет наши ожидания
2 апреля 2015, 12:51
0
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Lera_Lera
2 апреля 2015, 12:51
Фильм классный, вышла в отличном настроении! Весь зал хохотал постоянно! Даже вот отзыв решила написать, что не делаю никогда. Фильм очень легкий, смешной, новогодний! Периодически добавились грустные моменты, но, на мой взгляд, это в плюс и посмеяться можно от души и погрустить.
Хотелось бы только, чтобы было больше романтики что ли...А то, когда все мужчины обсуждают любовниц...И после наступления Нового года хватаются за телефоны, чтобы им написать...Грустно это как-то.
И, кстати, "ЕЩЕ" мужчины говорят о женщинах и только о них.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Tony78
2 апреля 2015, 12:51
Фильм неприятно удивил своей политической ангажированностью.
Предыдущие фильмы (даже "день выборов") этим совсем не отличились.
В общем и целом это история о том, как наши любимые (образованные, относительно успешные, тонко чувствующие, обладающие хорошим вкусом) герои - планируют свои предновогодние хлопоты (им надо поздравить любовниц, купить подарки женам и т.д.), а жесткая российская действительность, в лице тупой хамоватой девки на бентли и ее мужа офицера ФСБ (персонаж выведен с особым презрительным отвращением) все их планы беспардонно рушат. Такой топорной агитки в кино давно не смотрел.
Если первая половина фильма еще напоминает о былом "Квартете И", то вторая вызывает лишь желание выйти из зала.
С елками можно сравнивать лишь в том смысле, что они тоже вообщем-то агитка, но только с другой стороны ;-)
2 апреля 2015, 12:51
0
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Bladevita
2 апреля 2015, 12:51
Очень грустный фильм. Если в первой части "мужчинам" еще "хотелось чего-то хотеть", то тут полнейшая безнадега. Кино о тотальной нелюбви. Никто никого не любит и не хочет любить. К режиссеру один вопрос: "Зачем???"
4/10
2 апреля 2015, 12:51
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Viking_M
2 апреля 2015, 12:51
Мне фильм понравился.
В целом 8/10. 8 баллов - потому что ввели ненужного персонажа (с лампочкой во рту). Непонятно какую функцию он исплнил (разве что посмешить).
Интересно через лет пять оба фильма пересмотреть ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Хотелось бы только, чтобы было больше романтики что ли...А то, когда все мужчины обсуждают любовниц...И после наступления Нового года хватаются за телефоны, чтобы им написать...Грустно это как-то.
И, кстати, "ЕЩЕ" мужчины говорят о женщинах и только о них.
Предыдущие фильмы (даже "день выборов") этим совсем не отличились.
В общем и целом это история о том, как наши любимые (образованные, относительно успешные, тонко чувствующие, обладающие хорошим вкусом) герои - планируют свои предновогодние хлопоты (им надо поздравить любовниц, купить подарки женам и т.д.), а жесткая российская действительность, в лице тупой хамоватой девки на бентли и ее мужа офицера ФСБ (персонаж выведен с особым презрительным отвращением) все их планы беспардонно рушат. Такой топорной агитки в кино давно не смотрел.
Если первая половина фильма еще напоминает о былом "Квартете И", то вторая вызывает лишь желание выйти из зала.
С елками можно сравнивать лишь в том смысле, что они тоже вообщем-то агитка, но только с другой стороны ;-)
4/10
В целом 8/10. 8 баллов - потому что ввели ненужного персонажа (с лампочкой во рту). Непонятно какую функцию он исплнил (разве что посмешить).
Интересно через лет пять оба фильма пересмотреть ✊
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