Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Проклятие ведьм" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
О чем еще говорят мужчины О чем еще говорят мужчины
Киноафиша Фильмы О чем еще говорят мужчины Отзывы о фильме «О чем еще говорят мужчины»
О чем еще говорят мужчины 2011 / Россия
7.4 Оцените
71 голос Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «О чем еще говорят мужчины»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Мурах 2 апреля 2015, 12:51
Я думаю что фильм будет не хуже первого. Так как сюда добавляется еще и детективный сюжет, а в первом фильме особого сюжета не было. Так что этот фильм должен быть интереснее. Да и диалоги новые появятся...))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Мурах 2 апреля 2015, 12:51
Ну вот покажите мне хотя бы одного человека, которому не понравился фильм «О чем говорят мужчины»? Цитируем ведь до сих пор, хотя с момента выхода на экран прошел уже ни один месяц и даже год. В этом году, к Новому году, выйдет продолжение под названием «О чем еще говорят мужчины». Кто сомневается, что фильм получится столь же смешным и интересным?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Мурах 2 апреля 2015, 12:51
Все прежние актеры, известные как «Квартет И», на своих местах, играют уже знакомых героев. Ну, и, конечно, не обошлось без приглашенных звезд (Екатерина Вилкова, Алена Бабенко, Владимир Меньшов). Обожаю фильмы, в которых играют уже полюбившиеся мне ранее актеры. Из-за этого, наперед попробую замолвить словечко в защиту фильма как такового и его создателей. Вот посмотрим теперь, оправдает ли сюжет наши ожидания
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lera_Lera 2 апреля 2015, 12:51
Фильм классный, вышла в отличном настроении! Весь зал хохотал постоянно! Даже вот отзыв решила написать, что не делаю никогда. Фильм очень легкий, смешной, новогодний! Периодически добавились грустные моменты, но, на мой взгляд, это в плюс и посмеяться можно от души и погрустить.

Хотелось бы только, чтобы было больше романтики что ли...А то, когда все мужчины обсуждают любовниц...И после наступления Нового года хватаются за телефоны, чтобы им написать...Грустно это как-то.

И, кстати, "ЕЩЕ" мужчины говорят о женщинах и только о них.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Tony78 2 апреля 2015, 12:51
Фильм неприятно удивил своей политической ангажированностью.

Предыдущие фильмы (даже "день выборов") этим совсем не отличились.

В общем и целом это история о том, как наши любимые (образованные, относительно успешные, тонко чувствующие, обладающие хорошим вкусом) герои - планируют свои предновогодние хлопоты (им надо поздравить любовниц, купить подарки женам и т.д.), а жесткая российская действительность, в лице тупой хамоватой девки на бентли и ее мужа офицера ФСБ (персонаж выведен с особым презрительным отвращением) все их планы беспардонно рушат. Такой топорной агитки в кино давно не смотрел.

Если первая половина фильма еще напоминает о былом "Квартете И", то вторая вызывает лишь желание выйти из зала.

С елками можно сравнивать лишь в том смысле, что они тоже вообщем-то агитка, но только с другой стороны ;-)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Очень грустный фильм. Если в первой части "мужчинам" еще "хотелось чего-то хотеть", то тут полнейшая безнадега. Кино о тотальной нелюбви. Никто никого не любит и не хочет любить. К режиссеру один вопрос: "Зачем???"



4/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Viking_M 2 апреля 2015, 12:51
Мне фильм понравился.

В целом 8/10. 8 баллов - потому что ввели ненужного персонажа (с лампочкой во рту). Непонятно какую функцию он исплнил (разве что посмешить).

Интересно через лет пять оба фильма пересмотреть ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Аватар 5 17 комментариев
Чебурашка
Чебурашка 359 комментариев
Лев
Лев 8 комментариев
Наркоз
Наркоз 8 комментариев
Бросок Кобры
Бросок Кобры 2 комментария
Драйв
Драйв 15 комментариев
Сатисфакция
Сатисфакция 3 комментария
Пила 8
Пила 8 27 комментариев
Шаг вперед 2: улицы
Шаг вперед 2: улицы 8 комментариев
Грайндхаус
Грайндхаус 4 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Приложение киноафиши