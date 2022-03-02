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Алексей Кортнев
Алексей Кортнев
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Алексей Кортнев
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Дата рождения
12 октября 1966
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Композитор
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
188 см
Биография Алексея Кортнева
Родился 12 октября 1966 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Алексея Кортнева
Лови момент
комедия, мелодрама
2019, Россия
4.0
День выборов 2
комедия
2016, Россия
6.0
Охрана
драма, комедия
2015, Россия
5.0
О чем еще говорят мужчины
комедия
2011, Россия
7.0
О чем говорят мужчины
комедия
2010, Россия
8.0
Доченька моя
мелодрама
2008, Украина
5.0
День выборов
комедия
2007, Россия
7.0
Гадкие лебеди
драма, триллер
2006, Россия / Франция
6.0
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Статьи о персоне
Лидер «Несчастного случая» накинулся на фанаток Киркорова: вот что произошло
Музыкант нашел объяснение популярности своего коллеги.
Написать
2 марта 2022 09:15
Кортнев отказался выйти на сцену с Милохиным: «Терпеть не могу»
Лидер группы «Несчастный случай» признался в нелюбви к коллаборациям.
2 комментария
4 февраля 2022 14:40
«Несчастный случай»: Кортнев стал отцом в шестой раз
Старшему наследнику знаменитости 33 года.
Написать
1 ноября 2021 13:19
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