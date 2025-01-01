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Кэс Анвар
Кэс Анвар Cas Anvar
Киноафиша Персоны Кэс Анвар

Кэс Анвар

Cas Anvar

Дата рождения
31 декабря 1969
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Реджайна, Саскачеван, Канада

Популярные фильмы

Пространство 7.8
Пространство (2015)
Бэтмен против Черепашек-ниндзя 7.1
Бэтмен против Черепашек-ниндзя (2019)
Диана. История любви 6.3
Диана. История любви (2013)

Фильмография Кэс Анвар

Жанр
Год
Все 6 Фильмы 4 Сериалы 2 Актер 6
Гвен Шамблин: Жажда спасения 5.8
Гвен Шамблин: Жажда спасения Gwen Shamblin: Starving for Salvation
драма 2023, Канада
Связной 5.7
Связной The Operative
боевик, триллер 2019, США / Германия / Израиль / Франция
Бэтмен против Черепашек-ниндзя 7.1
Бэтмен против Черепашек-ниндзя Batman vs Teenage Mutant Ninja Turtles
боевик, приключения, анимация 2019, США
Олимп
Олимп
драма, приключения, фэнтези 2015, Великобритания/Канада
Пространство 7.8
Пространство
фантастика, триллер, детектив 2015, США
Диана. История любви 6.3
Диана. История любви Diana
биография, драма 2013, Великобритания
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