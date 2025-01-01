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Фильмография
Кэс Анвар
Cas Anvar
Киноафиша
Персоны
Кэс Анвар
Кэс Анвар
Cas Anvar
Дата рождения
31 декабря 1969
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Реджайна, Саскачеван, Канада
Популярные фильмы
7.8
Пространство
(2015)
7.1
Бэтмен против Черепашек-ниндзя
(2019)
6.3
Диана. История любви
(2013)
Фильмография Кэс Анвар
Жанр
Все
Анимация
Биография
Боевик
Детектив
Драма
Приключения
Триллер
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2023
2019
2015
2013
Все
6
Фильмы
4
Сериалы
2
Актер
6
5.8
Гвен Шамблин: Жажда спасения
Gwen Shamblin: Starving for Salvation
драма
2023, Канада
5.7
Связной
The Operative
боевик, триллер
2019, США / Германия / Израиль / Франция
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7.1
Бэтмен против Черепашек-ниндзя
Batman vs Teenage Mutant Ninja Turtles
боевик, приключения, анимация
2019, США
Олимп
драма, приключения, фэнтези
2015, Великобритания/Канада
7.8
Пространство
фантастика, триллер, детектив
2015, США
6.3
Диана. История любви
Diana
биография, драма
2013, Великобритания
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