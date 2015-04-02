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Едва лишь заприметив какого-нибудь успешного иноплеменника, прославившегося у себя на родине и за ее пределами, Голливуд немедля начинает переманивать его на свои угодья, а переманив – пропускает через классическую мясорубку, где не похожие друг на друга личности превращаются в стандартизированный рабочий фарш, пригодный для четкого и бесперебойного извлечения прибыли. Не раствориться в этом прокрустовом кухонном комбайне удается лишь единицам вроде Питера Уира, остальные тотально…