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Source Code Исходный код 2011 / США / Франция
8.1 Оцените
98 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Отзывы о фильме «Исходный код»

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Наша рецензия

Едва лишь заприметив какого-нибудь успешного иноплеменника, прославившегося у себя на родине и за ее пределами, Голливуд немедля начинает переманивать его на свои угодья, а переманив – пропускает через классическую мясорубку, где не похожие друг на друга личности превращаются в стандартизированный рабочий фарш, пригодный для четкого и бесперебойного извлечения прибыли. Не раствориться в этом прокрустовом кухонном комбайне удается лишь единицам вроде Питера Уира, остальные тотально…

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Отличное отдыхательное кино. Серьезных интеллектуальных усилий не требует. Так, мягкий массаж мозга, не более. Задачка "кто террорист" оказывается нетрудной и быстро решаемой. Впрочем, легкое головокружение по мере открывания сюжетных "матрешек" все равно испытываешь, и нельзя сказать, чтобы это было неприятно.

Упоминаются термины "квантовая физика" и еще, кажется, "теория поля". И больше наукой не грузят.



Из минусов: какой-то абсолютно "никакой" бомбист, даже обидно за ГГ. Еще финал. Вот то, что в вагоне, стоп-кадр, это сильно.



Все остальное - в плюсе: и динамика хорошая, и герой забавный: и челюсть с одного удара ломает, и девушку очаровывает за 8 минут, и целую систему "исходного кода" быстро ломает. И есть человечность, иногда нелогичная и неоправданная, но очень понятная и греющая душу.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1987 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Serene, 31/03/2011 - 20:41:54):полный восторг - посмотрел буквально на одном дыхании



Уххх я уже бегу на него =))) ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
не люблю этого артиста..✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Jonny_Hohol от 03/04/2011 - 12:15:24




Штука (или шутка) в том, что реальности разные. В одной, нашей, все погибли, ничего изменить нельзя, остается только определить преступника с помощью программы "исходный код". А в параллельной все иначе. И взрыва не было, и все живы. Вопрос только в реальности этих самых параллельных реальностей. Если парня подключили к компьютерной программе, по идее, его мозг и может влиять только на эту программу, а не на реальный мир, т.е. принцип тот же, что в Матрице. Только в Матрице гибель автоматом приводила к смерти в реальном мире, а тут Колтер на искусственном жизнеобеспечении, вот его и воскрешали раз за разом. Думаю, Колтеру удалось что-то в этой Матрице изменить, и даже выйти за пределы изначально отпущенных 8 минут. В общем, симбиоз живого мозга и компьютера дал интересный результат. Я думаю, после того, как мисс Гудвин нажала на кнопку, программа создала уже его, Колтера, "исходный код" - это те несколько минут в конце, когда все вроде бы хорошо. Не может быть здесь хеппи-энда. Другого логического объяснения я не вижу. Представить, что силой мысли можно генерировать новые реальности, как-то не получается. Не машина времени все-таки.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BigJС 2 апреля 2015, 12:51
неплохой, достаточно простой, хотя пожалуй даже слишком простой фильм(но это уже завышенность моих личных ожиданий)

порадовал жизнеутверждающий финал

всё хорошо, всё складно, всё стандартно. Никаких откровений)



заслуженные 7/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 04/04/2011 - 08:38:58):Да, что-то перемудрили с сущностью этого исходного кода, я ничего не поняла! Что это за 8 минут, откуда они берутся?



Так остаточная активность мозга post mortem, 8 минут. Видимо, учитель этот один из немногих, кто не сильно пострадал при взрыве, в смысле, мозг сохранился. Взрыв же в городе был. Налетели с приборами,электромагнитное излучение сняли, в программу загнали, к которой Колтер уже был подключен месяца два. Вот он в этих 8 минутах и шарился. Компьютер воздействовал на мозг Колтера, генерировал образы, по типу Матрицы, Колтер их просто переваривал поначалу, потом научился сам воздействовать на программу, менять "исходный код".



Ни в какое тело никто не переселялся (не было тела, погибли же все при взрыве), и уж тем более в нем не оставался. Иллюзия это. Просто умер парень, в очередной раз, только уже окончательно, без воскрешения. А программа его 8 минут засейвила, которые мы и видели после поцелуя.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
во развели то на 4ре страницы...все ж понятно...кроме смс ляпа, который чудесным образом приходит в реальную реальность✊ да еще и вроде как в прошлое, а может и не приходит вовсе ✊ тут четко не раскрыто от чьего лица повествуется приход смс, возможно что и от лица мозга✊ {во написал-то}...все реальности "выдуманы" мозгом и та, что после стоп кадра - тоже...пилот и то, что от него осталось был нужен, чтобы предотвратить бабах в городе, тк первый бабах в поезде видимо уже случился (и в дальнейшем не был предотвращен никогда в реальной реальности ✊ ) и просто использовался для идентификации преступника

кино в целом норм...на четверку с -...принц персии и рядом не валялся...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Интересное кино,захотелось ещё пересмотреть на досуге,что с заурядными фильмами почти не бывает.Требования к логике и сюжету вызваны неоправданно завышенным вкусом,когда тривиальная

пища уже не устраивает и требуется что-то изысканное✊ Не хочется настолько напрягаться от нестыковок,что удовольствие от просмотра сводится к нулю.Фильм захватывает и не наполняет голову дерьмом,что ж его так уж перемалывать умными словесами и логическими построениями.

Много ли фильмов даёт положительный заряд на весь день?А наковырять грязи можно в любом произведении✌️



8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
почти беспроигрышный триллер, который всем нравится.

8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение diablo78 от 10/04/2011 - 03:04:49




Это не более, чем гипотеза, один из вариантов решения головоломки, не факт, что совпадающий с замыслом сценариста.



Вот чего я понять не могу, так это почему в сознании Колтера постоянно всплывал Боб из Миллениум-Парка, начиная со второй или третьей загрузки? Т.е. прогулка с девушкой, та, что в последних кадрах фильма, уже сидела в памяти парня до того, как он нашел бомбиста. И поезд опаздывал на 10 минут, пассажиры переживали, нагонит ли, почему-то кажется, что не случайно. Хрень какая-то...



Проще так же, как летчику, отбросить квантовую механику и параболические уравнения и просто поверить в чудо.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ramzessa 2 апреля 2015, 12:51
ТАК интрига прям...завтро пойду на него,с самого утра!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
piklic 2 апреля 2015, 12:51
купился на хорошие отзывы людей , чье мнение раньше не подводило. на сей раз , мнения не совпали. фильм очень нудный , главный актер неубедителен, динамика слабая , фильм "Дежа Вю" смотрится в разы интереснее. короче не впечатлил, хотя у всех вкусы разные..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ramzessa 2 апреля 2015, 12:51
ФИльм СУпер..просто нет слов смотрела на одном дыхание...очень хватывает...и за душу берет как его там мучали этого военного
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
shoffe 2 апреля 2015, 12:51
отличный фильм, держит в напряжении, отличный сюжет, хотя, предсказуемая концовка 8\10 рекомендую
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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