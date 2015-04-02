Едва лишь заприметив какого-нибудь успешного иноплеменника, прославившегося у себя на родине и за ее пределами, Голливуд немедля начинает переманивать его на свои угодья, а переманив – пропускает через классическую мясорубку, где не похожие друг на друга личности превращаются в стандартизированный рабочий фарш, пригодный для четкого и бесперебойного извлечения прибыли. Не раствориться в этом прокрустовом кухонном комбайне удается лишь единицам вроде Питера Уира, остальные тотально…
Упоминаются термины "квантовая физика" и еще, кажется, "теория поля". И больше наукой не грузят.
Из минусов: какой-то абсолютно "никакой" бомбист, даже обидно за ГГ. Еще финал. Вот то, что в вагоне, стоп-кадр, это сильно.
Все остальное - в плюсе: и динамика хорошая, и герой забавный: и челюсть с одного удара ломает, и девушку очаровывает за 8 минут, и целую систему "исходного кода" быстро ломает. И есть человечность, иногда нелогичная и неоправданная, но очень понятная и греющая душу.
Уххх я уже бегу на него =))) ✊
Штука (или шутка) в том, что реальности разные. В одной, нашей, все погибли, ничего изменить нельзя, остается только определить преступника с помощью программы "исходный код". А в параллельной все иначе. И взрыва не было, и все живы. Вопрос только в реальности этих самых параллельных реальностей. Если парня подключили к компьютерной программе, по идее, его мозг и может влиять только на эту программу, а не на реальный мир, т.е. принцип тот же, что в Матрице. Только в Матрице гибель автоматом приводила к смерти в реальном мире, а тут Колтер на искусственном жизнеобеспечении, вот его и воскрешали раз за разом. Думаю, Колтеру удалось что-то в этой Матрице изменить, и даже выйти за пределы изначально отпущенных 8 минут. В общем, симбиоз живого мозга и компьютера дал интересный результат. Я думаю, после того, как мисс Гудвин нажала на кнопку, программа создала уже его, Колтера, "исходный код" - это те несколько минут в конце, когда все вроде бы хорошо. Не может быть здесь хеппи-энда. Другого логического объяснения я не вижу. Представить, что силой мысли можно генерировать новые реальности, как-то не получается. Не машина времени все-таки.
порадовал жизнеутверждающий финал
всё хорошо, всё складно, всё стандартно. Никаких откровений)
заслуженные 7/10
Так остаточная активность мозга post mortem, 8 минут. Видимо, учитель этот один из немногих, кто не сильно пострадал при взрыве, в смысле, мозг сохранился. Взрыв же в городе был. Налетели с приборами,электромагнитное излучение сняли, в программу загнали, к которой Колтер уже был подключен месяца два. Вот он в этих 8 минутах и шарился. Компьютер воздействовал на мозг Колтера, генерировал образы, по типу Матрицы, Колтер их просто переваривал поначалу, потом научился сам воздействовать на программу, менять "исходный код".
Ни в какое тело никто не переселялся (не было тела, погибли же все при взрыве), и уж тем более в нем не оставался. Иллюзия это. Просто умер парень, в очередной раз, только уже окончательно, без воскрешения. А программа его 8 минут засейвила, которые мы и видели после поцелуя.
кино в целом норм...на четверку с -...принц персии и рядом не валялся...
пища уже не устраивает и требуется что-то изысканное✊ Не хочется настолько напрягаться от нестыковок,что удовольствие от просмотра сводится к нулю.Фильм захватывает и не наполняет голову дерьмом,что ж его так уж перемалывать умными словесами и логическими построениями.
Много ли фильмов даёт положительный заряд на весь день?А наковырять грязи можно в любом произведении✌️
8/10
8/10
Это не более, чем гипотеза, один из вариантов решения головоломки, не факт, что совпадающий с замыслом сценариста.
Вот чего я понять не могу, так это почему в сознании Колтера постоянно всплывал Боб из Миллениум-Парка, начиная со второй или третьей загрузки? Т.е. прогулка с девушкой, та, что в последних кадрах фильма, уже сидела в памяти парня до того, как он нашел бомбиста. И поезд опаздывал на 10 минут, пассажиры переживали, нагонит ли, почему-то кажется, что не случайно. Хрень какая-то...
Проще так же, как летчику, отбросить квантовую механику и параболические уравнения и просто поверить в чудо.
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