1 Source Code Main Title Chris Bacon 2:24

2 You Don't Know Me Chris Bacon 3:03

3 Eight Minutes Chris Bacon 2:18

4 Not Our Stop Chris Bacon 2:11

5 Coffee Will Have to Wait Chris Bacon 2:13

6 Source Code Explained Chris Bacon 3:19

7 Piecing It Together Chris Bacon 3:25

8 Am I Dead? Chris Bacon 2:38

9 One Death Is Enough Chris Bacon 2:39

10 Colter Follows Derek Chris Bacon 5:26

11 A Real Validation Chris Bacon 1:38

12 I'm Gonna Save Her Chris Bacon 3:57

13 No More Rubble Today Chris Bacon 2:34

14 Regret and Reconciliation Chris Bacon 3:25

15 Frozen Moment Chris Bacon 4:23