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Авторам фильма удалось миновать обеих крайностей, свойственных биографическим историям: копания в грязном белье и сентиментальной душещипательности, что, по современным российским меркам, почти невероятная удача. Однако им совершенно не удалось избежать той беды, которая свойственна подавляющему большинству биографических историй о творческих личностях: здесь нет почти ничего о творчестве. Есть непрерывное коловращение собирательных, полупридуманных персонажей, которые организовывают концерты,…