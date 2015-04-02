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Высоцкий. Спасибо, что живой Высоцкий. Спасибо, что живой
Киноафиша Фильмы Высоцкий. Спасибо, что живой Отзывы о фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой»
Высоцкий. Спасибо, что живой 2011 / Россия
7.6 Оцените
143 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Авторам фильма удалось миновать обеих крайностей, свойственных биографическим историям: копания в грязном белье и сентиментальной душещипательности, что, по современным российским меркам, почти невероятная удача. Однако им совершенно не удалось избежать той беды, которая свойственна подавляющему большинству биографических историй о творческих личностях: здесь нет почти ничего о творчестве. Есть непрерывное коловращение собирательных, полупридуманных персонажей, которые организовывают концерты,…

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Panteroshka05 2 апреля 2015, 12:51
У меня мурашки от него) Не вижу достойных альтернатив Безрукову среди наших актеров. Буду рада, если назовете кого-нибудь) имею ввиду относительно молодую смену
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
интересно кого там играет Урган??
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mike123 2 апреля 2015, 12:51
Я благодарен создателем фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой», что они решились сделать полномасштабную картину о замечательном человеке и артисте. Очень важно, что автор сценария фильма – сын Владимира Высоцкого Никита. Надеюсь, это гарантия того, что в фильме будут переданы все самые важные противоречия как личности, так и эпохи Высоцкого. Меня настораживает, что Марину Влади будет играть Оксана Акиньшина, а режиссером выступит автор «Бумера» Петр Буслов. Мне кажется, они не соответствуют масштабу темы. Но надеюсь, что чутье продюсеров их не подвело и участники фильма не снизят его уровень. Жду премьеры фильма – теперь уже ближе к Новому году!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Роль Высоцкого сначала Никите Высоцкому предлагали, но тот отказался. Теперь это главная интрига сезона – кто же в главной роли и вообще есть ли она. И вообще, фильм окружен массой всяких тайн. Режиссеры менялись несколько раз. Прямо как в американском фильме каком-нибудь. Потом премьеру переносили столько раз. Список актеров известен, но кто там кто не объявляется. Понятно лишь более-менее, что Машков – это Любимов. И с Акиньшиной более менее. Мутит Эрнст, как обычно. Сборы поднимает. Молодец! На кино все пойдут, раз уж такая история)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rodney 2 апреля 2015, 12:51
«Высоцкий. Спасибо, что живой». А продюсерам, видно, «Спасибо, что сняли». Я понимаю, что Акиньшина будет Мариной Влади. Что все наши супер стары там есть. Ургант младший очень прикольный с этой шапкой волос. Безруков с топором и мышцами. Но сам Высоцкий-то будет? В списке артистов не обозначен. Так что, был ли мальчик? Или это просто очередная ретро-история про семидесятые с костюмчиками, домоуправами и недалекими добрыми милиционерами? Непонятно мне что-то. Но надо смотреть)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kisylya 2 апреля 2015, 12:51
Мне кажется Высоцкого может играть Алексей Кравченко, по крайней мере очень похож.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Балдахин от 25/11/2011 - 19:31:28




Очень интересно, спасибо.



У нас сегодня предпремьерный показ, с открытием пижонской высотки по имени "Высоцкий". Самая высокая в Раше, за пределами Мскв.обл.

И еще вопрос, что к чему приурочили.

Противно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Yana 2 апреля 2015, 12:51
Открою тайну, если кто не знает. Владимир Вдовиченков играет Высоцкого.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kisylya 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (PLAT, 30/11/2011 - 11:00:11):Факт.



А это когдашняя фотография? Не давнишняя или давнишняя?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kriffer 2 апреля 2015, 12:51
Из плюсов- яркая историческая картинка, игра Панина... пожалуй всё.

из минусов- недостоверный грим Высоцкого..(какое-то искуственное лицо-маска), скомканный сюжет.... в общем ожидал большего. Высоцкого очень люблю, но фильм не понравился. Наверное его просто перерекламировали. Неплохой, но не шедевр.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
nara 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Киноафиша, 30/07/2010 - 11:40:57):

Вы были правы! Ужасный фильм! Но здесь вина не актёров, а сценаристов и режиссёров! Весь фильм не о чём! Люди хотят заработать на имени Высоцкого... Отсидели фильм только из уважения к Высоцкому! Для тех, кто не знает Высоцкого - Вы его и не узнаете! Так что не тратьтесь на фильм ниже среднего уровня!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kisylya 2 апреля 2015, 12:51
А мне понравился фильм. До фильма в рекламе показывали трейлер фильма "Мой парень ангел" и там играет Артур Смолянинов и я поймала себя на мысли, что в некоторых моментах лицо Высоцкого было похоже на Смолянинова, особенно профиль, но только лицо, тело у молодого актера худощавое. И также насчет Безрукова мне тоже кажется, что может быть и он играет. Но не Вдовиченков точно.

Потом создатели фильма говорили, что этот фильм не столько о Высоцком сколько о том какое было время.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
happy13 2 апреля 2015, 12:51
спасибо создателям фильма за воскрешение в человеческой памяти образа Владимира Семеновича. большое спасибо. фильм, что уже понятно из вышесказанного, мне понравился. хочется извиниться за циничные отзывы посмотревших фильм. конечно, любое мнение, всего лишь мнение... но,.. кто вы, "великие кинокритики"? если ревностные поклонники творчества Высоцкого, то он вас простит, думаю. а если и того меньше - обыватели с самомнением - Бог вам судья, как говорится. фильм посмотрит почти каждый русский душою человек и останется благодарен его создателям уже за то, что он рождает нравственные эмоции, не покидающие сердце зрителя на протяжении всего просмотра. я уверена в этом.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Негуля 2 апреля 2015, 12:51
ходила вчера, фильм понравился, посмотрю и повторно
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм оставил двоякое впечатление!✊ . Весь фильм пытался понять, кто такой Высоцкий!!! В фильме его выставили в не очень хорошом качестве. как будто он наркоман! С другой стороны очень уважаемый человек! до конца не раскрыли его сушьность. Понятно что он жил ради музыки!

игра актеров. хороша ✊ особенно Панин( он просто метр) Как он играет! По поводу грима главного героя. много прочитал, мол что очень плохо, он как кукла! По мне так он был похож на 90%.

Кино ляпов в фильме хватает! Даже смешно иногда!✊ . Самое главное присматриваться!



За игру актеров ставлю 9/10. Сыграли хорошо! За сюжет ставлю 6/10.

итог 6.5/10

Фильм не понятный как и мой комментарий к нему!✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Сразу же при первом взгляде на актера играющего роль Высоцкого видно, что это не Высоцкий, что он носит маску Высоцкого, причем посмертную маску Высоцкого. Нечеловеческое лицо!!! На экране мертвый Высоцкий со взглядом Сергея Безрукова. Живой Высоцкий только со спины и когда лицо не различить. Создатели фильма не справились со своей задачей, это ненастоящий Высоцкий и никаких современных компьютерных технологий здесь нет. Если бы речь в фильме не шла о Высоцком, то самый банальный фильм.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kisylya 2 апреля 2015, 12:51
В гриме действительно более резкие черты лица, чем были у Высоцкого. Вот вчера показывали фильм о нем по 1 каналу и сказали, что оказывается Высоцкого увезли в больницу и там выводили из состояния клинической смерти уколом в сердце. А в фильме показали, что выводили в номере гостиницы уколом в шею. Я в растерянности, зачем в фильме показали не правду. Я думала, что если сын пишет сценарий, то там будет правда. А здесь получается вымысел - зачем. Конечно во время просмотра фильма у меня было сомнение, как это уколом в шею можно вернуть человека и тем более после продолжительного отключения. Оказывается в Узбекистане Высоцкий сам вышел искать себе лекарство и сам вызвал Оксану из Москвы, чтобы привезла лекарство. Сейчас у меня двоякое чувство, шла смотреть, то, что было в реальности, а показали вымысел. Но все равно фильм мне понравился и нисколько не жалею, что посмотрела.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Борис 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Очевидец, 03/12/2011 - 15:04:20):Создатели фильма не справились со своей задачей

Забавное мнение, выражающее однако быстро распространяющуюся т.зр.

По всем признакам - массовому ажиотажу - создатели фильма великолепно справились со своей главной задачей. Коммерческой.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ВЕРА777 2 апреля 2015, 12:51
Я смотрела вчера - крутой фильм, всем кто не смотрел советую от всего сердца сходить на него - точно не пожалеете. Этот фильм в очередной раз напомнил нам всем что не так давно жил и творил на нашей земле такой гениальный человек как Владимир Высоцкий. Фильм качественный - всем еще раз советую. Моё мнение - один из лучших, если не самый лучший из отечественных фильмов. Это тот фильм, посмотрев который ты начинаешь много размышлять о жизни человека, которому он посвящен и вообще о жизни, о её смысле. Это не тот фильм который забывается через пару-тройку дней - он врезается в память надолго. Очень жизненный, и тот факт что главным героем является Высоцкий - у меня лично вызывает трепет)) даю 9.5/10, но только потому что не сам Высоцкий в фильме снялся, хотя.....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ercgamma08 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрела фильм Высокий.Остался тяжелый осадок,от того что актера,который сыграл Высоцкого,остался в тени.Глаза живого человека,ни какая компьютерная графика не заменит,а взгляд Безрукова,знает каждый,кто смотрел фильмы с его участием.Моного снято фильмов о знаменитых людях и везде указывают,кто сыграл ее,почему Высоцкий исключение.Я с уважением отношусь к Высоцкому и считаю что это пиар ход,чтобы собрать больше денег с просмотров,так всем известно,что на Российские фильмы народ ходит меньнше чем на заграничные.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mujus 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Kirill86, 02/12/2011 - 22:00:57):В фильме его выставили в не очень хорошом качестве. как будто он наркоман!

Вообще-то он в то время уже был настоящим наркоманом, просто об этом молчали, он ведь был герой своего времени.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Борис 2 апреля 2015, 12:51
Фильм получился. Цельный сценарий, органическая режиссура, великолепная операторская работа и прекрасная игра актёров окружения ВВ. Даже непрофессионалов в этом отношении М.Леонидова и И.Урганта. Но возникает некоторый дискомфорт в восприятии главного героя. И дело даже не в маске, которая ГЕОМЕТРИЧЕСКИ безупречна. Потрясающий сценический талант натурального ВВ не нашёл отражения в игре. Высоцкий был человеком с уникально мощной энергетикой, ярко выраженной экспрессией. Это мы знаем и по документальным кадрам, и по свидетельствам очевидцев. И где же эта экспрессия? Актёр играет скованно, вяловато, а местами просто холодно. Конечно это отчасти объясняется искусственностью лица, не передающего живую мимику Высоцкого. ВВ как бы уже мёртв. Однако списывать это на состояние здоровья ВВ в то время и местоположение (жара) совсем неубедительно, потому как с приближением его кончины экспрессия только нарастала. А в фильме получилось что любой рядом эмоциональнее и ярче чем главный герой. Даже отшлифованный полковник и второстепенные герои: узбек-водитель, мент и пр. Этим и чревата стала новация с исполнением. А м.б. это был замысел создателей. "Спасибо что живой", но ... мёртв. Уже мёртв. И тем не менее реальный ВВ был не таким. И это принципиально. 8/10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (mujus, 03/12/2011 - 23:36:20):Вообще-то он в то время уже был настоящим наркоманом, просто об этом молчали, он ведь был герой своего времени.

А кто его подсадил?! Не врачи?! Пытались вывести его из-за по я! Морфеем!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
andru111 2 апреля 2015, 12:51
Фильм не понравился,ожидал гораздо большего.Про такую личность надо уж или снимать глубокий серьезный фильм,в котором основная роль будет творчество Высоцкого,ведь именно своим творчеством он знаменит,любим и интересен...или не браться за такую не простую работу.Сюжет размытый,что хотели до нас донести создатели фильма я не понял.Вобщем фильм совсем не дотягивает до личности про которую снят...Понравился только Панин-отлично играет 😂
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
andru111 2 апреля 2015, 12:51
Мы как будто с вами разные фильмы смотрели...где вы увидели эмоции?Повторюсь-кроме Панина.Как раз эмоциональный образ высоцкого совсем не получился,на экране какой то мямля,где стержень?где взгяд с огоньком?Зачем снимать фильм о закате личности,когда гораздо интересней ее рассвет.Считаю что фильм на один раз и то дома посмотреть можно,для кругозора так сказать...не то что вечный "место встречи..."
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Высоцкий никогда не отвечал на вопросы о личной жизни.



"...Я не люблю, когда мне лезут в душу,

особенно когда в нее плюют".



У нас любовь к Высоцкому семейно-наследственная, вот уже в третьем колене.

В кино мы не пошли. Есть книги его стихов, воспоминания, записи его голоса.



"...Немногого прошу взамен бессмертия:

Широкий тракт, да друга, да коня.

Прошу, покорно голову склоня,

В тот день, когда отпустите меня,

Не плачьте вслед, во имя милосердия!"
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Serene от 05/12/2011 - 15:08:24


Процитирую Высоцкого:

По поводу картины "Место встречи изменить нельзя" я не буду давать интервью....Если вы обратили внимание, я вообще никаких интервью не даю...Обещаю вам, что вы не прочтете ни одной строчки о моем отношении к Жеглову. Все видно по тому, как я его сыграл. Я свое дело сделал, а оценивать дело не мое, а ваше и критиков.

Этот фильм мы делали с друзьями, кланом...Я получил удовольствие от работы, не то чтобы удовольствие, а купался в некоторых моментах роли. И больше ничего не скажу.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Борис 2 апреля 2015, 12:51
Поляризация оценок вызвана по-моему расхождением в понимании главной задачи создателей фильма. Это отличный коммерческий фильм, профессионально сработанный по голливудским стандартам. Симбиоз современных технологий закрученный на уколе в народный нерв. Нет и не ставилось никаких высокохудожественных задач. Кассовый сбор - вот центральная. И это получилось. Рассчитан на людей среднего и старшего возраста, особенно на сентиментальную ностальгирующую аудиторию без завышенных ожиданий. Противопоказан истинным фанатам и знатокам Высоцкого, величие которого бесспорно. Молодёжи будет наверняка непонятен, несмотря на сценарные и режиссёрские усилия придать действию детективную зрелищную атмосферу. Но промоушен это компенсирует. Повторяюсь, задача решена!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kisylya 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 10/12/2011 - 00:21:21):Можно было просто снять фильм о людях, для которых Высоцкий много значил в жизни. Типа парень и девушка - фанаты Высоцкого, знакомятся на его квартирнике. Показывается вся атмосфера, мироощущение, социум. Друзья, туса. Мы видим Высоцкого через мировоззрение его современников, поклонников. Нужны не тупые обкомовские рожи и не клоуны с первого канала, а нормальные человеческие лица.



Почему всё-таки люди тогда слушали Высоцкого, кто на концертах, кто на спектаклях в театре, кто на мафоне... Да потому, что это ОБЪЕДИНЯЛО людей. Ментально, духовно... Люди чувствовали себя личностями и они могли общаться с другими личностями. Высоцкий - это своего рода социальная сеть того времени... где у каждого слушателя Высоцкого был свой аккаунт. Не Марк Цукерберг в общем-то создал первую соцсеть.. до него были Битлз, Дорз, Нирвана... Высоцкий, КИНО... и другие..



Так что можно было бы и без Высоцкого снять фильм о нем. Вот чего было точно нельзя делать - это издеваться над его образом и заниматься откровенной и похотливой некрофилией.



Чувстуется, что у Вас уже сценарий готов. Хорошо бы и фильм снять..... ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравился-это первое впечатление,а оно чаще всего и верное.Почитал многочисленные комментарии-не так всё просто?Усложнить можно любое явление,рассматривая его с разных сторон.

И с разным настроением.Технически не всё получилось гладко-возможно.Принципиальные вещи кого-то оскорбили-и так бывает.Фильм же про Кумира,про которого,ну хоть немножко,но, практически,каждый слышал.Про такую масштабную фигуру вообще снять фильм,который бы всем понравился-нереально!Поэтому только индивидуальное мнение и есть правильное,не смотря на очевидную разницу вкуса.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kisylya 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение kofyrin от 12/12/2011 - 15:22:22






Согласна с Вами ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Assssssss 2 апреля 2015, 12:51
Фильм-разочарование.

Главный герой скорее кгбист Смоляков,а не практически бессловесный и ужасно страшный и неуклюжий Высоцкий. Игра Панина и сама Акиньшина-единственное,что украшает фильм.

Мне бы на месте Никиты Владимировича было стыдно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение kofyrin от 12/12/2011 - 15:22:22




Раз пошла такая пьянка...вот из моих любимых:



Палач



Когда я об стену разбил лицо и члены

И все, что только было можно, произнес,

Вдруг сзади тихое шептанье раздалось:

"Я умоляю вас, пока не трожьте вены.



При ваших нервах и при вашей худобе

Не лучше ль чаю? Или огненный напиток?

Чем учинять членовредительство себе,

Оставьте что-нибудь нетронутым для пыток. -



Он сказал мне, - приляг,

Успокойся, не плачь, -

Он сказал, - я не враг,

Я - твой верный палач.



Уж не за полночь - за три,

Давай отдохнем.

Нам ведь все-таки завтра

Работать вдвоем".



"Чем черт не шутит, что ж, - хлебну, пожалуй, чаю,

Раз дело приняло приятный оборот,

Но ненавижу я весь ваш палачий род -

Я в рот не брал вина за вас - и не желаю!"



Он попросил: "Не трожьте грязное белье.

Я сам к палачеству пристрастья не питаю.

Но вы войдите в положение мое -

Я здесь на службе состою, я здесь пытаю,



Молчаливо, прости,

Счет веду головам.

Ваш удел - не ахти,

Но завидую вам.



Право, я не шучу,

Я смотр делово:

Говори, что хочу,

Обзывай хоть кого. -



Он был обсыпан белой перхотью, как содой,

Он говорил, сморкаясь в старое пальто, -

Приговоренный обладает, как никто,

Свободой слова, то есть подлинной свободой".



И я избавился от острой неприязни

И посочувствовал дурной его судьбе.

Спросил он: "Как ведете вы себя на казни?"

И я ответил: "Вероятно, так себе...



Ах, прощенья прошу, -

Важно знать палачу,

Что, когда я вишу,

Я ногами сучу.



Да у плахи сперва

Хорошо б подмели,

Чтоб, упавши, глава

Не валялась в пыли".



Чай закипел, положен сахар по две ложки.

"Спасибо!" - "Что вы? Не извольте возражать!

Вам скрутят ноги, чтоб сученья избежать,

А грязи нет - у нас ковровые дорожки".



Ах, да неужто ли подобное возможно!

От умиленья я всплакнул и лег ничком.

Потрогав шею мне легко и осторожно,

Он одобрительно поцокал языком.



Он шепнул: "Ни гугу!

Здесь кругом стукачи.

Чем смогу - помогу,

Только ты не молчи.



Стану ноги пилить -

Можешь ересь болтать,

Чтобы казнь отдалить,

Буду дольше пытать".



Не ночь пред казнью, а души отдохновенье!

А я - уже дождаться утра не могу,

Когда он станет жечь меня и гнуть в дугу,

Я крикну весело: остановись, мгновенье!



"...И можно музыку заказывать при этом,

Чтоб стоны с воплями остались на губах".

Я, признаюсь, питаю слабость к менуэтам,

Но есть в коллекции у них и Оффенбах.



"Будет больно - поплачь,

Если невмоготу". -

Намекнул мне палач.

Хорошо, я учту.



Подбодрил меня он,

Правда, сам загрустил -

Помнят тех, кто казнен,

А не тех, кто казнил.



Развлек меня про гильотину анекдотом,

Назвав ее карикатурой на топор:

"Как много миру дал голов французский двор!.."

И посочувствовал наивным гугенотам.



Жалел о том, что кол в России упразднен,

Был оживлен и сыпал датами привычно,

Он знал доподлинно - кто, где и как казнен,

И горевал о тех, над кем работал лично.



"Раньше, - он говорил, -

Я дровишки рубил,

Я и стриг, я и брил,

И с ружьишком ходил.



Тратил пыл в пустоту

И губил свой талант,

А на этом посту

Повернулось на лад".



Некстати вспомнил дату смерти Пугачева,

Рубил - должно быть, для наглядности, - рукой.

А в то же время знать не знал, кто он такой, -

Невелико образованье палачево.



Парок над чаем тонкой змейкой извивался,

Он дул на воду, грея руки о стекло.

Об инквизиции с почтеньем отозвался

И об опричниках - особенно тепло.



Мы гоняли чаи -

Вдруг палач зарыдал -

Дескать, жертвы мои

Все идут на скандал.



"Ах, вы тяжкие дни,

Палачева стерня.

Ну за что же они

Ненавидят меня?"



Он мне поведал назначенье инструментов.

Все так не страшно - и палач как добрый врач.

"Но на работе до поры все это прячь,

Чтоб понапрасну не нервировать клиентов.



Бывает, только его в чувство приведешь, -

Водой окатишь и поставишь Оффенбаха, -

А он примерится, когда ты подойдешь,

Возьмет и плюнет - и испорчена рубаха".



Накричали речей

Мы за клан палачей.

Мы за всех палачей

Пили чай - чай ничей.



Я совсем обалдел,

Чуть не лопнул, крича.

Я орал: "Кто посмел

Обижать палача!.."



Смежила веки мне предсмертная усталость.

Уже светало, наше время истекло.

Но мне хотя бы перед смертью повезло -

Такую ночь провел, не каждому досталось!



Он пожелал мне доброй ночи на прощанье,

Согнал назойливую муху мне с плеча...

Как жаль, недолго мне хранить воспоминанье

И образ доброго чудного палача.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
A16 2 апреля 2015, 12:51
После просмотра, задайте себе вопрос, ЗАЧЕМ был снят этот фильм. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, обратим внимание на то, в какой политической обстановке состоялась его премьера (которая несколько раз переносилась) – это канун выборов в ГД РФ и президентских выборов 2012 года.



Стоит отметить, что при просмотре рекламного ролика фильма, настораживает заставка американской кинокомпании Columbia pictures, участвовавшей в создании фильма. “Фабрика грёз” Голливуд – это мощный инструмент для управления странами и народами. В Голливуде никогда не было безцельного производства фильмов, любой голливудский фильм несёт в себе чёткую идеологическую направленность.



Основной же линией фильма о Высоцком, является очернение представителей КГБ СССР (людей, отвечающих за целостность и спокойную жизнь страны) и попытка вызвать сострадание зрителя к наркоману (пусть и всенародно любимому). То есть, изходя из текущего момента, можно говорить, что основной целью фильма является формирование отрицательного общественного мнения (негативного образа) в толпе к представителям клана силовиков во главе с В.Путиным.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
A16 2 апреля 2015, 12:51
Аргументы Недели от 7.12.2011г



«Высоцкий. Спасибо, что живой» – не биографический фильм. О трудной и прекрасной жизни артиста и поэта, о его работе в театре и кино, даже о его романах зритель не узнает ничего. Мельком показано, как Высоцкий забежал на Таганку, промчался на «Мерседесе» по Москве, развернувшись на двойной сплошной; один раз позвонила Марина Влади из Парижа (женский голос что-то верещал в трубке). Даже песен Высоцкого почти нет – когда он выходит на сцену, звучит пара куплетов, и всё. Из всего жизненного пути Высоцкого отобран один эпизод. Как в июле 1979 года, он, будучи к тому времени конченым наркоманом, отправился на концерты в Ташкент и пережил там клиническую смерть.



По моему впечатлению, «Высоцкий. Спасибо, что живой» – это фильм ужасов.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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Король-львенок
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Мира
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Чебурашка
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(НЕ) Идеальный мужчина
(НЕ) Идеальный мужчина 44 комментария
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит 3 комментария
Капернаум
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Титаник
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Изумительный Морис
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Летчик
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Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 172 комментария
BTS: Yet to Come in Cinemas 203 комментария
Детектор
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Господин Никто
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Бешенство
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Кот в сапогах 2: Последнее желание 20 комментариев
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Рыцарь теней
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Снежная королева: Разморозка
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Сын
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Кот в сапогах 2: Последнее желание
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Непослушная
Непослушная
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