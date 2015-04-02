Авторам фильма удалось миновать обеих крайностей, свойственных биографическим историям: копания в грязном белье и сентиментальной душещипательности, что, по современным российским меркам, почти невероятная удача. Однако им совершенно не удалось избежать той беды, которая свойственна подавляющему большинству биографических историй о творческих личностях: здесь нет почти ничего о творчестве. Есть непрерывное коловращение собирательных, полупридуманных персонажей, которые организовывают концерты,…
Очень интересно, спасибо.
У нас сегодня предпремьерный показ, с открытием пижонской высотки по имени "Высоцкий". Самая высокая в Раше, за пределами Мскв.обл.
И еще вопрос, что к чему приурочили.
Противно.
А это когдашняя фотография? Не давнишняя или давнишняя?
из минусов- недостоверный грим Высоцкого..(какое-то искуственное лицо-маска), скомканный сюжет.... в общем ожидал большего. Высоцкого очень люблю, но фильм не понравился. Наверное его просто перерекламировали. Неплохой, но не шедевр.
Вы были правы! Ужасный фильм! Но здесь вина не актёров, а сценаристов и режиссёров! Весь фильм не о чём! Люди хотят заработать на имени Высоцкого... Отсидели фильм только из уважения к Высоцкому! Для тех, кто не знает Высоцкого - Вы его и не узнаете! Так что не тратьтесь на фильм ниже среднего уровня!
Потом создатели фильма говорили, что этот фильм не столько о Высоцком сколько о том какое было время.
игра актеров. хороша ✊ особенно Панин( он просто метр) Как он играет! По поводу грима главного героя. много прочитал, мол что очень плохо, он как кукла! По мне так он был похож на 90%.
Кино ляпов в фильме хватает! Даже смешно иногда!✊ . Самое главное присматриваться!
За игру актеров ставлю 9/10. Сыграли хорошо! За сюжет ставлю 6/10.
итог 6.5/10
Фильм не понятный как и мой комментарий к нему!✊ ✊
Забавное мнение, выражающее однако быстро распространяющуюся т.зр.
По всем признакам - массовому ажиотажу - создатели фильма великолепно справились со своей главной задачей. Коммерческой.
Вообще-то он в то время уже был настоящим наркоманом, просто об этом молчали, он ведь был герой своего времени.
А кто его подсадил?! Не врачи?! Пытались вывести его из-за по я! Морфеем!!!
"...Я не люблю, когда мне лезут в душу,
особенно когда в нее плюют".
У нас любовь к Высоцкому семейно-наследственная, вот уже в третьем колене.
В кино мы не пошли. Есть книги его стихов, воспоминания, записи его голоса.
"...Немногого прошу взамен бессмертия:
Широкий тракт, да друга, да коня.
Прошу, покорно голову склоня,
В тот день, когда отпустите меня,
Не плачьте вслед, во имя милосердия!"
Процитирую Высоцкого:
По поводу картины "Место встречи изменить нельзя" я не буду давать интервью....Если вы обратили внимание, я вообще никаких интервью не даю...Обещаю вам, что вы не прочтете ни одной строчки о моем отношении к Жеглову. Все видно по тому, как я его сыграл. Я свое дело сделал, а оценивать дело не мое, а ваше и критиков.
Этот фильм мы делали с друзьями, кланом...Я получил удовольствие от работы, не то чтобы удовольствие, а купался в некоторых моментах роли. И больше ничего не скажу.
Почему всё-таки люди тогда слушали Высоцкого, кто на концертах, кто на спектаклях в театре, кто на мафоне... Да потому, что это ОБЪЕДИНЯЛО людей. Ментально, духовно... Люди чувствовали себя личностями и они могли общаться с другими личностями. Высоцкий - это своего рода социальная сеть того времени... где у каждого слушателя Высоцкого был свой аккаунт. Не Марк Цукерберг в общем-то создал первую соцсеть.. до него были Битлз, Дорз, Нирвана... Высоцкий, КИНО... и другие..
Так что можно было бы и без Высоцкого снять фильм о нем. Вот чего было точно нельзя делать - это издеваться над его образом и заниматься откровенной и похотливой некрофилией.
Чувстуется, что у Вас уже сценарий готов. Хорошо бы и фильм снять..... ✊
И с разным настроением.Технически не всё получилось гладко-возможно.Принципиальные вещи кого-то оскорбили-и так бывает.Фильм же про Кумира,про которого,ну хоть немножко,но, практически,каждый слышал.Про такую масштабную фигуру вообще снять фильм,который бы всем понравился-нереально!Поэтому только индивидуальное мнение и есть правильное,не смотря на очевидную разницу вкуса.
Согласна с Вами ✊
Главный герой скорее кгбист Смоляков,а не практически бессловесный и ужасно страшный и неуклюжий Высоцкий. Игра Панина и сама Акиньшина-единственное,что украшает фильм.
Мне бы на месте Никиты Владимировича было стыдно.
Раз пошла такая пьянка...вот из моих любимых:
Палач
Когда я об стену разбил лицо и члены
И все, что только было можно, произнес,
Вдруг сзади тихое шептанье раздалось:
"Я умоляю вас, пока не трожьте вены.
При ваших нервах и при вашей худобе
Не лучше ль чаю? Или огненный напиток?
Чем учинять членовредительство себе,
Оставьте что-нибудь нетронутым для пыток. -
Он сказал мне, - приляг,
Успокойся, не плачь, -
Он сказал, - я не враг,
Я - твой верный палач.
Уж не за полночь - за три,
Давай отдохнем.
Нам ведь все-таки завтра
Работать вдвоем".
"Чем черт не шутит, что ж, - хлебну, пожалуй, чаю,
Раз дело приняло приятный оборот,
Но ненавижу я весь ваш палачий род -
Я в рот не брал вина за вас - и не желаю!"
Он попросил: "Не трожьте грязное белье.
Я сам к палачеству пристрастья не питаю.
Но вы войдите в положение мое -
Я здесь на службе состою, я здесь пытаю,
Молчаливо, прости,
Счет веду головам.
Ваш удел - не ахти,
Но завидую вам.
Право, я не шучу,
Я смотр делово:
Говори, что хочу,
Обзывай хоть кого. -
Он был обсыпан белой перхотью, как содой,
Он говорил, сморкаясь в старое пальто, -
Приговоренный обладает, как никто,
Свободой слова, то есть подлинной свободой".
И я избавился от острой неприязни
И посочувствовал дурной его судьбе.
Спросил он: "Как ведете вы себя на казни?"
И я ответил: "Вероятно, так себе...
Ах, прощенья прошу, -
Важно знать палачу,
Что, когда я вишу,
Я ногами сучу.
Да у плахи сперва
Хорошо б подмели,
Чтоб, упавши, глава
Не валялась в пыли".
Чай закипел, положен сахар по две ложки.
"Спасибо!" - "Что вы? Не извольте возражать!
Вам скрутят ноги, чтоб сученья избежать,
А грязи нет - у нас ковровые дорожки".
Ах, да неужто ли подобное возможно!
От умиленья я всплакнул и лег ничком.
Потрогав шею мне легко и осторожно,
Он одобрительно поцокал языком.
Он шепнул: "Ни гугу!
Здесь кругом стукачи.
Чем смогу - помогу,
Только ты не молчи.
Стану ноги пилить -
Можешь ересь болтать,
Чтобы казнь отдалить,
Буду дольше пытать".
Не ночь пред казнью, а души отдохновенье!
А я - уже дождаться утра не могу,
Когда он станет жечь меня и гнуть в дугу,
Я крикну весело: остановись, мгновенье!
"...И можно музыку заказывать при этом,
Чтоб стоны с воплями остались на губах".
Я, признаюсь, питаю слабость к менуэтам,
Но есть в коллекции у них и Оффенбах.
"Будет больно - поплачь,
Если невмоготу". -
Намекнул мне палач.
Хорошо, я учту.
Подбодрил меня он,
Правда, сам загрустил -
Помнят тех, кто казнен,
А не тех, кто казнил.
Развлек меня про гильотину анекдотом,
Назвав ее карикатурой на топор:
"Как много миру дал голов французский двор!.."
И посочувствовал наивным гугенотам.
Жалел о том, что кол в России упразднен,
Был оживлен и сыпал датами привычно,
Он знал доподлинно - кто, где и как казнен,
И горевал о тех, над кем работал лично.
"Раньше, - он говорил, -
Я дровишки рубил,
Я и стриг, я и брил,
И с ружьишком ходил.
Тратил пыл в пустоту
И губил свой талант,
А на этом посту
Повернулось на лад".
Некстати вспомнил дату смерти Пугачева,
Рубил - должно быть, для наглядности, - рукой.
А в то же время знать не знал, кто он такой, -
Невелико образованье палачево.
Парок над чаем тонкой змейкой извивался,
Он дул на воду, грея руки о стекло.
Об инквизиции с почтеньем отозвался
И об опричниках - особенно тепло.
Мы гоняли чаи -
Вдруг палач зарыдал -
Дескать, жертвы мои
Все идут на скандал.
"Ах, вы тяжкие дни,
Палачева стерня.
Ну за что же они
Ненавидят меня?"
Он мне поведал назначенье инструментов.
Все так не страшно - и палач как добрый врач.
"Но на работе до поры все это прячь,
Чтоб понапрасну не нервировать клиентов.
Бывает, только его в чувство приведешь, -
Водой окатишь и поставишь Оффенбаха, -
А он примерится, когда ты подойдешь,
Возьмет и плюнет - и испорчена рубаха".
Накричали речей
Мы за клан палачей.
Мы за всех палачей
Пили чай - чай ничей.
Я совсем обалдел,
Чуть не лопнул, крича.
Я орал: "Кто посмел
Обижать палача!.."
Смежила веки мне предсмертная усталость.
Уже светало, наше время истекло.
Но мне хотя бы перед смертью повезло -
Такую ночь провел, не каждому досталось!
Он пожелал мне доброй ночи на прощанье,
Согнал назойливую муху мне с плеча...
Как жаль, недолго мне хранить воспоминанье
И образ доброго чудного палача.
Стоит отметить, что при просмотре рекламного ролика фильма, настораживает заставка американской кинокомпании Columbia pictures, участвовавшей в создании фильма. “Фабрика грёз” Голливуд – это мощный инструмент для управления странами и народами. В Голливуде никогда не было безцельного производства фильмов, любой голливудский фильм несёт в себе чёткую идеологическую направленность.
Основной же линией фильма о Высоцком, является очернение представителей КГБ СССР (людей, отвечающих за целостность и спокойную жизнь страны) и попытка вызвать сострадание зрителя к наркоману (пусть и всенародно любимому). То есть, изходя из текущего момента, можно говорить, что основной целью фильма является формирование отрицательного общественного мнения (негативного образа) в толпе к представителям клана силовиков во главе с В.Путиным.
«Высоцкий. Спасибо, что живой» – не биографический фильм. О трудной и прекрасной жизни артиста и поэта, о его работе в театре и кино, даже о его романах зритель не узнает ничего. Мельком показано, как Высоцкий забежал на Таганку, промчался на «Мерседесе» по Москве, развернувшись на двойной сплошной; один раз позвонила Марина Влади из Парижа (женский голос что-то верещал в трубке). Даже песен Высоцкого почти нет – когда он выходит на сцену, звучит пара куплетов, и всё. Из всего жизненного пути Высоцкого отобран один эпизод. Как в июле 1979 года, он, будучи к тому времени конченым наркоманом, отправился на концерты в Ташкент и пережил там клиническую смерть.
По моему впечатлению, «Высоцкий. Спасибо, что живой» – это фильм ужасов.
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