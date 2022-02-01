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Андрей Панин
Андрей Панин
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Андрей Панин
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Дата рождения
28 мая 1962
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
7 марта 2013
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Андрея Панина
Родился 28 мая 1962 года. Новосибирск, СССР.
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Фильмография Андрея Панина
Пока еще жива
драма, криминал
2013, Россия
0.0
Искупление
исторический, драма, военный
2012, Россия
3.0
Орда
исторический
2012, Россия
7.0
Generation П
драма, фантастика, комедия
2011, Россия
7.0
Моя безумная семья
комедия
2011, Россия
6.0
Бой с тенью 3: Последний раунд
драма, боевик, приключения, криминал
2011, Россия
7.0
Высоцкий. Спасибо, что живой
биография, драма
2011, Россия
7.0
На измене?!
комедия
2010, Россия
6.0
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Статьи о персоне
Едва отстояли: Сашу Белого в «Бригаде» мог сыграть не Безруков
Сценарий криминального сериала писали под конкретного актера и партеров на кастингах подбирали тоже под него.
3 комментария
1 февраля 2022 12:30
Друг Андрея Панина раскрыл странные подробности загадочной смерти актера
Знаменитость умер в 2013 году.
Написать
29 сентября 2021 12:07
«Никогда себе этого не прощу»: друг Панина винит себя в смерти актера
Директор артиста уверен, что он не смог бы так талантливо убить себя.
Написать
27 сентября 2021 15:58
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