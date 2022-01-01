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Анна Ардова
Анна Ардова
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Анна Ардова
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Дата рождения
27 сентября 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
173 см
Биография Анны Ардовой
Родилась 27 сентября 1969 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Анны Ардовой
Суворов: Великое путешествие
биография, исторический, анимация
2022, Россия
8.0
Любовь и монстры
комедия
2021, Россия
4.0
Лицо
комедия
2019, Россия
0.0
Трудности выживания
комедия, мелодрама
2019, Россия
4.0
Вперёд
анимация, семейный, приключения, комедия, фэнтези
2019, США
8.0
Гурвинек. Волшебная игра
анимация, семейный, приключения
2018, Россия / Чехия / Бельгия / Дания
2.0
Тайна Снежной королевы
фэнтези, сказка
2016, Россия
3.0
Помню – не помню!
комедия, мелодрама
2016, Россия
3.0
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