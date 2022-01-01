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Высоцкий. Одесская тетрадь Высоцкий. Одесская тетрадь
Киноафиша Фильмы Высоцкий. Одесская тетрадь

Высоцкий. Одесская тетрадь, 2017

2017 / Россия
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Документальный фильм о Владимире Семеновиче Высоцком выпускает Анатолий Бальчев («Пассажир из Сан-Франциско», «Шухов – последний герой русского ренессанса»). В фильме приняли участие:  директор одесского музея Кино Вадим Костроменко, артистка РСФСР Лариса Лужина,  режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, Петр Тодоровский и многие другие люди мира кино. Они расскажут о жизни Высоцкого и покажут те кадры, которые ранее никогда не показывались зрителю.

- Самая первая картина, где прозвучали песни Высоцкого - "Вертикаль" - снята на Одесской киностудии.

- В Одессе была картина "Место встречи изменить нельзя".

- 25-го января 2018-го года Владимиру Семеновичу Высоцкому могло бы исполниться 80 лет.

В картину вошли уникальные кадры и интервью, которые были недоступны до этого момента. О Высоцком рассказывают его друзья и близкие.

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Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2017
Возраст 12+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Анатолий Бальчев
Анатолий Бальчев
В ролях
Пётр Тодоровский
Пётр Тодоровский
Геннадий Полока
Геннадий Полока
Самвел Гаспаров
Самвел Гаспаров
Лариса Лужина
Лариса Лужина
Ия Саввина
Ия Саввина
Все актеры и съемочная группа
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7.6267605
Постер фильма Высоцкий. Одесская тетрадь 1 постер
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