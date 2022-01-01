Высоцкий. Одесская тетрадь, 2017

Документальный фильм о Владимире Семеновиче Высоцком выпускает Анатолий Бальчев («Пассажир из Сан-Франциско», «Шухов – последний герой русского ренессанса»). В фильме приняли участие: директор одесского музея Кино Вадим Костроменко, артистка РСФСР Лариса Лужина, режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, Петр Тодоровский и многие другие люди мира кино. Они расскажут о жизни Высоцкого и покажут те кадры, которые ранее никогда не показывались зрителю.
- Самая первая картина, где прозвучали песни Высоцкого - "Вертикаль" - снята на Одесской киностудии.
- В Одессе была картина "Место встречи изменить нельзя".
- 25-го января 2018-го года Владимиру Семеновичу Высоцкому могло бы исполниться 80 лет.
В картину вошли уникальные кадры и интервью, которые были недоступны до этого момента. О Высоцком рассказывают его друзья и близкие.