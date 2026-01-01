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Максим Леонидов
Maksim Leonidov
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Максим Леонидов
Максим Леонидов
Maksim Leonidov
Дата рождения
13 февраля 1962
Возраст
64 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Композитор
Место рождения
Ленинград, Союз Советских Социалистических Республик
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Биография Максима Леонидова
Родился 13 февраля 1962 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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(2015)
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Vysotskiy. Spasibo, chto zhivoy
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