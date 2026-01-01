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Максим Леонидов
Максим Леонидов Maksim Leonidov
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Максим Леонидов

Maksim Leonidov

Дата рождения
13 февраля 1962
Возраст
64 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Композитор
Место рождения
Ленинград, Союз Советских Социалистических Республик
Актерское амплуа
Романтический герой, Комедийный актёр, Драматический актёр

Биография Максима Леонидова

Родился 13 февраля 1962 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).

Популярные фильмы

Капкан на судью 7.2
Капкан на судью (2022)
Высоцкий. Спасибо, что живой 7.0
Высоцкий. Спасибо, что живой (2011)
Озабоченные, или Любовь зла 6.6
Озабоченные, или Любовь зла (2015)

Фильмография Максима Леонидова

Капкан на судью 7.2
Капкан на судью
детектив 2022, Россия
Я вижу твой голос
Я вижу твой голос
телешоу 2021, Россия
#ОДИНДЕНЬЛЕТА 4.1
#ОДИНДЕНЬЛЕТА #Onedayofsummer
мелодрама, комедия 2018, Россия
Смотреть трейлер
Озабоченные, или Любовь зла 6.6
Озабоченные, или Любовь зла
комедия, мелодрама 2015, Россия
Высоцкий. Спасибо, что живой 7
Высоцкий. Спасибо, что живой Vysotskiy. Spasibo, chto zhivoy
биография, драма 2011, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
5.1
Не пытайтесь понять женщину
мелодрама 2008, Россия
Биндюжник и король 6.3
Биндюжник и король Bindyuzhnik i korol
комедия, драма, мюзикл 1989, СССР
Как стать «звездой» 6.3
Как стать «звездой» Kak stat zvezdoy
мюзикл 1986, СССР
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Новости личной жизни Максиме Леонидове
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