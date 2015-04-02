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Кот в сапогах Кот в сапогах
Киноафиша Фильмы Кот в сапогах Отзывы о мультфильме «Кот в сапогах»
Puss in Boots Кот в сапогах 2011 / США
8.1 Оцените
123 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о мультфильме «Кот в сапогах»

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rodney 2 апреля 2015, 12:51
Как же достал этот «Шрек»… Уже и про кота снимают! Достало.-_- А я надеялся, что «Шрек навсегда» - последняя часть. Вот и обломали меня. Но все равно ради интереса посмотрю, что они там начудили. Сюжет какой-то идиотский, мне кажется. Зачем сюда приписали Шалтая-болтая и гусыню, которая несет золотые яйца?! Либо режиссер что-то курил, либо просто с головой не дружит. Кот в сапогах не должен быть в каких-то детских сказках! Он же все-таки сражается с бандитами. Но все-таки фигово, что придумали снимать отдельный мульт и про Кота в сапогах.=Р
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Я жду не дождусь выхода мультфильма «Кот в сапогах»! Кот в сапогах – мой любимый герой из «Шрека»! Думаю, что мультфильм получится хороший. Да я даже в этом уверена! Посмотрев описание этого мульта, удивилась, потому что трудно было представить Кота в сапогах с подружкой! Никогда бы не подумала, что у него она может быть. Надеюсь, что доживу до премьеры.:) Очень хочется увидеть, как экранизируется этот мультик.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Ура!))) Я так рада, что будет мультик про Кота в сапогах! Я смотрела кадры из мультиков и мне кажется, что Кити какая-то недоработанная. Уж больно у неё странная шея… Но ничего. Думаю, получится хороший мульт)) Надеюсь, что будет хорошо снято, потому что хочется увидеть хороший мульт. И, конечно, я хочу, чтобы было много шуток! Хотя, конечно, жанр комедия. Многообещающе)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1987 2 апреля 2015, 12:51
Ждём ждём ждём =) Будет классный мульт ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Игорь82 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
мне трейлер понравился, сегодня иду смотреть его✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Игорь82 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
олееееее....очень хороший мульт✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Смотрела за неделю до премьеры.

Очень понравилось.

Для тех кто неровно дышит к данным фильмам - советую.

Такой, и для взрослых и детей.

Сойдет для семейных просмотров. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (СЛОН_ик, 27/10/2011 - 12:40:03):

Вот вот!

Это выбесило мягко говоря.

А в моей компании уже готовят товары для детей с данными картинками РЫЖИКОВ 😓
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
av52629 2 апреля 2015, 12:51
взрослым не рекомендую.начало смешное, а дальше даже дети в зале затихли. причем мест свободных не было почти.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Мультик не тянет на шедевр и приключения слабоваты,но каждый персонаж чем-то запомнился,а это уже показатель уровня добротного фильма.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MIKLE_69 2 апреля 2015, 12:51
"Кот в сапогах" : Громко! А сам мультиГ то пади так себе... Вот почитл комменты и думаю идти или ждать пир... Выхода на DVD...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
pavelchikwyfy 2 апреля 2015, 12:51
Фильм просто идеален! Ни к чему нельзя придраться, кот получился просто класс и яйцо тоже вышло хорошенькое! ✊ Обязательно посмотрите, вы останитесь неравнодушны! ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
GreyV 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
сценарная импотенция. полторы хорошие шутки. "это не Пиксар" становится уже диагнозом. который нарушают единичные произведения.

да, шутки детские. про яйца, яйца и еще раз яйца. у нас же современные детки.

4/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Мульт супер! Интересный, оригинальный, добрый, графика великолепна!, а уж как танцуют кошки - это просто класс!!! 10/10

✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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