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Город воров
Отзывы о фильме «Город воров»
The Town
Город воров
2010 / США
Трейлер
7.5
Оцените
46
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Vanilla_extasy
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
конечно не фонтан, но посмотреть интересно и пара смешных моментов порадовала.
еще добавлю, на мой взгляд отличным саундреком к этому фильму была бы песня "а мы не ангелы, парень"
2 апреля 2015, 12:51
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BigJС
2 апреля 2015, 12:51
Хорошая, качественно снятая, криминальная драма.
Сюжет достаточно интересен и при этом реалестичен.Схожесть со "Схваткой" присутствует, но там основной упор был сделан на противостояние двух ГГ.В "Городе" же эта тема не является основной; главной, на мой взгляд, является тема отношений ГГ со своей девушкой, с другом, с семьёй, наконец со своим криминальным ремеслом и переплетение этих отношений друг с другом.
Джереми Реннер, сыграл просто шикарно.Пожалуй лучшая его роль, достойная наград. Абсолютное попадание в образ.
8/10
P.S. К Бену Аффлеку как к режиссёру присмотрюсь повнимательнее и с интересом буду ждать его новые фильмы)
2 апреля 2015, 12:51
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523561
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Один из лучших фильмов года.
Очень крепкая режиссура, за которую режиссеру многое можно простить.
Сцены ограблений снято отлично.
Аффлек открывается с новой, лучшей стороны.
2 апреля 2015, 12:51
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Арсений
2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм, всем советую)
Наконец-то без розово-сопливых америкосовских хэпиэндов...
Есть экшн, романтика, смысл... ставлю 8+ по десятибальной системе.
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Средне.
Наверное потому, что я органически не перевариваю Аффлека. Он мне нравится только в Догме. Впрочем, в Догме я всех люблю.
Пожертвовал на хорошее дело=выжил в финале. В этом смысл?
2 апреля 2015, 12:51
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еще добавлю, на мой взгляд отличным саундреком к этому фильму была бы песня "а мы не ангелы, парень"
Сюжет достаточно интересен и при этом реалестичен.Схожесть со "Схваткой" присутствует, но там основной упор был сделан на противостояние двух ГГ.В "Городе" же эта тема не является основной; главной, на мой взгляд, является тема отношений ГГ со своей девушкой, с другом, с семьёй, наконец со своим криминальным ремеслом и переплетение этих отношений друг с другом.
Джереми Реннер, сыграл просто шикарно.Пожалуй лучшая его роль, достойная наград. Абсолютное попадание в образ.
8/10
P.S. К Бену Аффлеку как к режиссёру присмотрюсь повнимательнее и с интересом буду ждать его новые фильмы)
Очень крепкая режиссура, за которую режиссеру многое можно простить.
Сцены ограблений снято отлично.
Аффлек открывается с новой, лучшей стороны.
Наконец-то без розово-сопливых америкосовских хэпиэндов...
Есть экшн, романтика, смысл... ставлю 8+ по десятибальной системе.
Наверное потому, что я органически не перевариваю Аффлека. Он мне нравится только в Догме. Впрочем, в Догме я всех люблю.
Пожертвовал на хорошее дело=выжил в финале. В этом смысл?
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