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Город воров Город воров
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The Town Город воров 2010 / США
7.5 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Отзывы о фильме «Город воров»

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Vanilla_extasy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
конечно не фонтан, но посмотреть интересно и пара смешных моментов порадовала.



еще добавлю, на мой взгляд отличным саундреком к этому фильму была бы песня "а мы не ангелы, парень"
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BigJС 2 апреля 2015, 12:51
Хорошая, качественно снятая, криминальная драма.

Сюжет достаточно интересен и при этом реалестичен.Схожесть со "Схваткой" присутствует, но там основной упор был сделан на противостояние двух ГГ.В "Городе" же эта тема не является основной; главной, на мой взгляд, является тема отношений ГГ со своей девушкой, с другом, с семьёй, наконец со своим криминальным ремеслом и переплетение этих отношений друг с другом.

Джереми Реннер, сыграл просто шикарно.Пожалуй лучшая его роль, достойная наград. Абсолютное попадание в образ.



8/10



P.S. К Бену Аффлеку как к режиссёру присмотрюсь повнимательнее и с интересом буду ждать его новые фильмы)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Один из лучших фильмов года.



Очень крепкая режиссура, за которую режиссеру многое можно простить.

Сцены ограблений снято отлично.



Аффлек открывается с новой, лучшей стороны.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Арсений 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм, всем советую)

Наконец-то без розово-сопливых америкосовских хэпиэндов...

Есть экшн, романтика, смысл... ставлю 8+ по десятибальной системе.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Средне.



Наверное потому, что я органически не перевариваю Аффлека. Он мне нравится только в Догме. Впрочем, в Догме я всех люблю.



Пожертвовал на хорошее дело=выжил в финале. В этом смысл?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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