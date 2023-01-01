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Город воров Город воров
Киноафиша Фильмы Город воров Награды и номинации фильма Город воров
The Town Город воров 2010 / США
7.5 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Награды и номинации фильма Город воров

Вся информация о фильме
Оскар 2011 Оскар 2011
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2011 Золотой глобус 2011
Лучший актёр второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011 Премия Гильдии киноактеров США 2011
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2011 BAFTA 2011
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
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