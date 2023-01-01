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Семейка Аддамс
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The Addams Family
Семейка Аддамс
1991 / США
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6.9
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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