Киноафиша Фильмы Семейка Аддамс Награды и номинации фильма Семейка Аддамс

Награды и номинации фильма Семейка Аддамс 1991

Оскар 1992 Оскар 1992
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Золотой глобус 1992 Золотой глобус 1992
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Best Make Up Artist
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Золотая малина 1992 Золотая малина 1992
Худшая песня
Победитель
MTV Movie & TV Awards 1992 MTV Movie & TV Awards 1992
Best Movie Song
Номинант
 Лучший поцелуй
Номинант
 Лучший поцелуй
Номинант
