Фильмы
Семейка Аддамс
Награды и номинации фильма Семейка Аддамс
Награды и номинации фильма Семейка Аддамс 1991
Оскар 1992
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Золотой глобус 1992
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Best Make Up Artist
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Золотая малина 1992
Худшая песня
Победитель
MTV Movie & TV Awards 1992
Best Movie Song
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
