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Семейка Аддамс Семейка Аддамс
Киноафиша Фильмы Семейка Аддамс Семейка Аддамс, 1991: актеры и роли
The Addams Family Семейка Аддамс 1991 / США
6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Семейка Аддамс, 1991: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Барри Зонненфельд Барри Зонненфельд Barry Sonnenfeld
В ролях
Кристофер Ллойд Кристофер Ллойд Christopher Lloyd Кристина Риччи Кристина Риччи Christina Ricci Анжелика Хьюстон Анжелика Хьюстон Anjelica Huston Элизабет Уилсон Рауль Хулиа Барри Зонненфельд Барри Зонненфельд Barry Sonnenfeld Дана Иви Марк Шейман Marc Shaiman
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