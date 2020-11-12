Фильм о четырех психически больных, отправившихся на бейсбольный матч и по дороге потерявших своего психиатра. Билли, патологический лжец с болезненной склонностью к паникерству, заблудился в Нью-Йорке вместе со своими не совсем адекватными товарищами: Генри, придурком-ловкачом, Джеком, бывшим высокопоставленным рекламистом, считающим себя Христом, и Альбертом, кататоником, проходящим курс психоанализа…
|7 апреля 1989
|Россия
|16+
|21 сентября 1989
|Австралия
|M
|4 января 1990
|Германия
|29 декабря 1989
|Ирландия
|15
|7 апреля 1989
|Казахстан
|7 апреля 1989
|США
|7 апреля 1989
|Украина
|26 сентября 1989
|Франция