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Постер фильма Команда мечты
6.8
Киноафиша Фильмы Команда мечты
6.8

Команда мечты

, 1989
The Dream Team
США / комедия / 18+
Постер фильма Команда мечты
6.8

О фильме

Фильм о четырех психически больных, отправившихся на бейсбольный матч и по дороге потерявших своего психиатра. Билли, патологический лжец с болезненной склонностью к паникерству, заблудился в Нью-Йорке вместе со своими не совсем адекватными товарищами: Генри, придурком-ловкачом, Джеком, бывшим высокопоставленным рекламистом, считающим себя Христом, и Альбертом, кататоником, проходящим курс психоанализа…

В ролях

Майкл Китон
Майкл Китон
Billy Caufield
Кристофер Ллойд
Кристофер Ллойд
Henry Sikorsky
Питер Бойл
Jack McDermott
Стефен Ферст
Albert Ianuzzi
Деннис Буцикарис
Dr. Weitzman
Лоррейн Бракко
Лоррейн Бракко
Riley
Лоррейн Бракко
Лоррейн Бракко
Riley
Майло О’Ши
Dr. Newald
Филип Боско
O'Malley
Джеймс Римар
Джеймс Римар
Gianelli
Джек Гилпин
Dr. Talmer
Режиссер Ховард Зифф
Сценарист Jon Connolly, Дэвид Лоука
Композитор Дэвид МакХью
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 1989
Премьера в мире 7 апреля 1989
Дата выхода
7 апреля 1989 Россия 16+
21 сентября 1989 Австралия M
4 января 1990 Германия
29 декабря 1989 Ирландия 15
7 апреля 1989 Казахстан
7 апреля 1989 США
7 апреля 1989 Украина
26 сентября 1989 Франция
MPAA PG-13
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $28 907 090
Производство Universal Pictures, Imagine Entertainment
Другие названия
The Dream Team, Das Traum-Team, 4 pazzi in libertà, Az álomcsapat, De Médico e Louco Todo Mundo Tem um Pouco, De médico y loco... todo el mundo tiene un poco, Drømmegjengen, El equipo genial, Hjärngänget, Kathenas me tin trela tou, L'équipe de rêve, Marados à Solta, Rüya Takım, Springturen, Tim iz snova, Turha joukko, Una pandilla de lunáticos, Une journée de fous, Wspaniała drużyna, Καθένας με την τρέλα του, Команда мечты, Команда мрії, Шантава компания, ドリーム・チーム, 夢幻夥伴

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 14 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Цитаты

[Некоторые посетители пристают к официантке]
Billy Ребята, расплачивайтесь и убирайтесь отсюда.
Drunk Кто ты, чёрт возьми?
[Билли хватает пьяного за волосы и бьёт его лицом о стол]
Billy Я сбежал из психушки, и у меня история насилия.

Отзывы о фильме

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