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Светлое Рождество
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White Christmas

Светлое Рождество, 1954

1954 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

После окончания Второй мировой войны два бывших призывника Боб Уоллас и Фил Дэвис объединяют свои таланты, чтобы стать лучшим поющим танцевальным дуэтом в Америке. Концерты следуют один за другим, парни становятся все популярней, и гастрольный график расписан на много дней вперед.

Однажды они знакомятся с женским дуэтом сестер Бетти и Джуди, и это знакомство приведет молодых людей к идее создать квартет и выступить в рождественский сочельник с концертом в поддержку дома отдыха для лыжников, которым управляет их бывший командир ― отставной генерал Уоверлай.

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1954
Премьера в мире 14 октября 1954
Режиссер
Майкл Кертиц
Майкл Кертиц
В ролях
Бинг Кросби
Бинг Кросби
Вера-Эллен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Светлое Рождество 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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6 декабря 2021 18:59
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