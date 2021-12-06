Светлое Рождество, 1954

После окончания Второй мировой войны два бывших призывника Боб Уоллас и Фил Дэвис объединяют свои таланты, чтобы стать лучшим поющим танцевальным дуэтом в Америке. Концерты следуют один за другим, парни становятся все популярней, и гастрольный график расписан на много дней вперед.



Однажды они знакомятся с женским дуэтом сестер Бетти и Джуди, и это знакомство приведет молодых людей к идее создать квартет и выступить в рождественский сочельник с концертом в поддержку дома отдыха для лыжников, которым управляет их бывший командир ― отставной генерал Уоверлай.