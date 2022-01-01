На фоне суровой действительности даже самым стойким порой хочется некоторого эскапизма – и душевные позитивные комедии в этом смысле являются отличным выходом, вот почему в последние два-три года популярность этого жанра значительно выросла. Лучшие представители категории комедийных фильмов – в нашей подборке лент, которые можно посмотреть онлайн в хорошем качестве.
Комедийный жанр сложен и непредсказуем. Здесь угодить зрительской аудитории не так-то просто. Предлагаем вашему вниманию самую позитивную кинематографическую подборку.
Романтичная кинематографическая лента, не лишенная тихого юмора и мягких драматических моментов, смотрится на одном дыхании. Французскому кинорежиссеру Эрику Лартиго мастерски удалось создать атмосферу волшебства, которой так не хватает современному миру. В центре сюжета оказывается немолодой француз, ведущий вполне заурядный образ жизни. Стефан вроде бы счастлив, работает шеф-поваром. Но кое-что не дает мужчине покоя – одиночество, которое ощущается острее с каждым новым днем. Однажды Стефан обретает необычную знакомую в лице загадочной кореянки по имени Су, живущей на другом конце планеты. Они познакомились в Инстаграме. Теперь Стефан намерен совершить безумное путешествие в далекий Сеул, чтобы увидеть художницу.
Полнометражная художественная картина немецкого кинорежиссера Флориана Давида Фица не лишена драматических акцентов. Да, юмор немцев действительно специфичен. Зато эта комедийная кинолента вобрала в себя глубокий смысл и подталкивает зрителя к важным размышлениям. Под светом софитов – лучшие друзья, знающие друг друга с раннего детства. Во взрослой жизни Тони и Пауль стали успешными бизнес-партнерами. После праздничной вечеринки ребята решаются поучаствовать в странном эксперименте. Теперь они остались без денег, гаджетов и прочих материальных штучек на целых сто дней. Сумеют ли главные герои сберечь самое ценное – дружбу?
Заключительная часть эпичной медиафраншизы «DreamWorks» непременно затронет тончайшие струны вашей души. Это полнометражная анимационная картина для всей семьи, повествующая о приключениях забавного Иккинга, мягкосердечного Беззубика и их разнохарактерных друзей. Трогательный юмор, захватывающий сюжет, великолепное музыкальное сопровождение, а также смысловая ценность этого мультика неоспоримы. К тому же знаменитая мультипликационная трилогия создана на основе одноименного цикла произведений детской писательницы Крессиды Коуэлл. Так что звонкий смех и редкие слезы умиления обеспечены зрителю любого возраста.
А вот это однозначно легкий фильмец, прекрасно подходящий для развлекательного досуга. Британская кинокомедия является веселым сиквелом к киноленте 2003 года под названием «Агент Джонни Инглиш». Изюминка комедийного кинематографического цикла заключается в том, что в основу комического сюжета положены боевики со шпионским уклоном, в том числе и легендарные кинокартины о командоре военно-морского флота Джеймсе Бонде. Второй фишкой увеселительной киносерии, безусловно, стал британец Роуэн Аткинсон, сыгравший главного персонажа. Отчасти плоские шуточки с лихвой компенсируются талантливой игрой Аткинсона, одаренного незаурядной внешностью и обескураживающей мимикой. Теперь Джонни Инглиш сгорает от стыда и залег на дно где-то в Тибете. Однако разведка Великобритании МИ-7 снова нуждается в «суперагенте»…
Фэнтезийная приключенческая кинокомедия является ремейком одноименной киноленты 1967 года. Это увлекательная полнометражка для семейного просмотра. Сюжет фильма заимствован из романа детского английского писателя Хью Лофтинга. Киноистория рассказывает о невероятных приключениях уникального ветеринара, понимающего язык животных и умеющего с ними общаться. Стоит отметить, что эта работа режиссера Стивена Гейгана вошла в рейтинг самых кассовых художественных фильмов 2020-го.