Топ-5 комедий, которые поднимут настроение кому угодно

Комедийный жанр сложен и непредсказуем. Здесь угодить зрительской аудитории не так-то просто. Предлагаем вашему вниманию самую позитивную кинематографическую подборку.

2020, «#Яздесь»

Романтичная кинематографическая лента, не лишенная тихого юмора и мягких драматических моментов, смотрится на одном дыхании. Французскому кинорежиссеру Эрику Лартиго мастерски удалось создать атмосферу волшебства, которой так не хватает современному миру. В центре сюжета оказывается немолодой француз, ведущий вполне заурядный образ жизни. Стефан вроде бы счастлив, работает шеф-поваром. Но кое-что не дает мужчине покоя – одиночество, которое ощущается острее с каждым новым днем. Однажды Стефан обретает необычную знакомую в лице загадочной кореянки по имени Су, живущей на другом конце планеты. Они познакомились в Инстаграме. Теперь Стефан намерен совершить безумное путешествие в далекий Сеул, чтобы увидеть художницу.

2018, «100 вещей и ничего лишнего»

Полнометражная художественная картина немецкого кинорежиссера Флориана Давида Фица не лишена драматических акцентов. Да, юмор немцев действительно специфичен. Зато эта комедийная кинолента вобрала в себя глубокий смысл и подталкивает зрителя к важным размышлениям. Под светом софитов – лучшие друзья, знающие друг друга с раннего детства. Во взрослой жизни Тони и Пауль стали успешными бизнес-партнерами. После праздничной вечеринки ребята решаются поучаствовать в странном эксперименте. Теперь они остались без денег, гаджетов и прочих материальных штучек на целых сто дней. Сумеют ли главные герои сберечь самое ценное – дружбу?

2019, «Как приручить дракона 3: Скрытый мир»

Заключительная часть эпичной медиафраншизы «DreamWorks» непременно затронет тончайшие струны вашей души. Это полнометражная анимационная картина для всей семьи, повествующая о приключениях забавного Иккинга, мягкосердечного Беззубика и их разнохарактерных друзей. Трогательный юмор, захватывающий сюжет, великолепное музыкальное сопровождение, а также смысловая ценность этого мультика неоспоримы. К тому же знаменитая мультипликационная трилогия создана на основе одноименного цикла произведений детской писательницы Крессиды Коуэлл. Так что звонкий смех и редкие слезы умиления обеспечены зрителю любого возраста.

2011, «Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка»

А вот это однозначно легкий фильмец, прекрасно подходящий для развлекательного досуга. Британская кинокомедия является веселым сиквелом к киноленте 2003 года под названием «Агент Джонни Инглиш». Изюминка комедийного кинематографического цикла заключается в том, что в основу комического сюжета положены боевики со шпионским уклоном, в том числе и легендарные кинокартины о командоре военно-морского флота Джеймсе Бонде. Второй фишкой увеселительной киносерии, безусловно, стал британец Роуэн Аткинсон, сыгравший главного персонажа. Отчасти плоские шуточки с лихвой компенсируются талантливой игрой Аткинсона, одаренного незаурядной внешностью и обескураживающей мимикой. Теперь Джонни Инглиш сгорает от стыда и залег на дно где-то в Тибете. Однако разведка Великобритании МИ-7 снова нуждается в «суперагенте»…

2020, «Удивительное путешествие доктора Дулиттла»

Фэнтезийная приключенческая кинокомедия является ремейком одноименной киноленты 1967 года. Это увлекательная полнометражка для семейного просмотра. Сюжет фильма заимствован из романа детского английского писателя Хью Лофтинга. Киноистория рассказывает о невероятных приключениях уникального ветеринара, понимающего язык животных и умеющего с ними общаться. Стоит отметить, что эта работа режиссера Стивена Гейгана вошла в рейтинг самых кассовых художественных фильмов 2020-го.