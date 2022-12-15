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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов 1996

Рейтинг фильмов 1996 года

Скала
1 Скала
боевик, приключения 1996, США
8.2
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Подарок на Рождество
2 Подарок на Рождество
комедия, боевик, семейный, приключения 1996, США
7.5
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Счастливчик Гилмор
3 Счастливчик Гилмор
спорт, комедия 1996, США
7.4
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Стиратель
4 Стиратель
драма, боевик, триллер 1996, США
7.4
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День независимости
5 День независимости
боевик, фантастика 1996, США
7.3
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101 далматинец
6 101 далматинец
комедия, приключения, семейный 1996, США / Германия
7.3
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Ромео + Джульетта
7 Ромео + Джульетта
драма, мелодрама, криминал 1996, США
7.3
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На игле
8 На игле
драма, криминал, комедия 1996, Великобритания
6.7
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