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Скала, 1996: актеры и роли
The Rock
Скала
1996 / США
Трейлер
8.3
Оцените
45
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Скала, 1996: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Бэй
Michael Bay
В ролях
Шон Коннери
Sean Connery
Николас Кейдж
Nicolas Cage
Эд Харрис
Ed Harris
Майкл Бьен
Michael Biehn
Уильям Форсайт
William Forsythe
Дэвид Морс
David Morse
Джон Спенсер
John Spencer
Тони Тодд
Tony Todd
Боким Вудбайн
Bokeem Woodbine
Дэнни Нуччи
Danny Nucci
Ванесса Марсил
Грегори Спорледер
Gregory Sporleder
Клэр Форлани
Claire Forlani
Джон К. МакГинли
John C. McGinley
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Рецензия
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