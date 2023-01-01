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Киноафиша Фильмы Скала Скала, 1996: актеры и роли
The Rock Скала 1996 / США
8.3 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Скала, 1996: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Бэй Майкл Бэй Michael Bay
В ролях
Шон Коннери Шон Коннери Sean Connery Николас Кейдж Николас Кейдж Nicolas Cage Эд Харрис Эд Харрис Ed Harris Майкл Бьен Michael Biehn Уильям Форсайт Уильям Форсайт William Forsythe Дэвид Морс Дэвид Морс David Morse Джон Спенсер John Spencer Тони Тодд Тони Тодд Tony Todd Боким Вудбайн Боким Вудбайн Bokeem Woodbine Дэнни Нуччи Danny Nucci Ванесса Марсил Грегори Спорледер Gregory Sporleder Клэр Форлани Клэр Форлани Claire Forlani Джон К. МакГинли Джон К. МакГинли John C. McGinley
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