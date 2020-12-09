Джаред Падалеки, Софи Тернер, Патрик Демпси и другие актеры, требовавшие смерти своих персонажей в сериалах

Далеко не все актеры задерживаются в сериалах надолго: кто-то быстро устает от однообразия, кто-то не может поладить с шоураннерами, а кто-то радикальным образом меняет карьеру и уходит с экрана