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Кэл Пенн
Kal Penn
Киноафиша
Персоны
Кэл Пенн
Кэл Пенн
Kal Penn
Дата рождения
23 апреля 1977
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Монтклэр, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Путешественник
Биография Кэла Пенна
Родился 23 апреля 1977 года. Монклер, Нью-Джерси, США.
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Популярные фильмы
8.7
Как я встретил вашу маму
(2005)
8.2
Доктор Хаус
(2004)
8.0
Теория большого взрыва
(2007)
Фильмография Кэла Пенна
6.2
Санта-Клаусы
комедия
2022, США
6.8
Улыбка
Smile
ужасы
2022, США
Смотреть трейлер
6.7
Кларисса
драма, криминал, триллер
2021, США
4.8
Стоянка
The Layover
комедия
2017, США
Смотреть трейлер
7.4
Последний кандидат
драма, триллер
2016, США
6.3
Его собачье дело
Once Upon a Time in Venice
комедия
2016, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.2
Батл Крик
драма, комедия, криминал
2015, США
7.1
Бездельник
комедия, фэнтези
2014, США
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Новости о Кэле Пенне
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