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Кэл Пенн
Кэл Пенн
Kal Penn
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Кэл Пенн
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Дата рождения
23 апреля 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Монклер, Нью-Джерси, США
Рост
178 см
Биография Кэла Пенна
Родился 23 апреля 1977 года. Монклер, Нью-Джерси, США.
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Фильмография Кэла Пенна
Стоянка
комедия
2017, США
4.0
Его собачье дело
комедия
2016, США
7.0
Убойное Рождество Гарольда и Кумара
комедия
2011, США
6.0
Очень эпическое кино
комедия, приключения
2007, США
5.0
Возвращение Супермена
приключения, фантастика
2006, Австралия / США
6.0
Прожигатели жизни
боевик, драма, комедия
2006, США
7.0
Тезки
драма
2006, США / Индия
7.0
Сын Маски
комедия, приключения, боевик
2005, Германия / США / Австралия
5.0
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