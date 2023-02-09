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Киноафиша Новости В начале 2000-х Брендан Фрейзер и Пол Уокер претендовали на роль Супермена

В начале 2000-х Брендан Фрейзер и Пол Уокер претендовали на роль Супермена

9 февраля 2023 13:01
В начале 2000-х Брендан Фрейзер и Пол Уокер претендовали на роль Супермена

Актеры могли сыграть Человека из стали в картине по сценарию Джей Джея Абрамса.

До того как режиссер Брайан Сингер снял «Возвращение Супермена», предпринималось множество неудачных попыток запустить сольный фильм про Человека из стали. В начале нулевых студия Warner Bros. очень близко подошла к реализации фильма «Супермен: Первый полет» по сценарию Джей Джея Абрамса. Тогда на роль несокрушимого криптонца претендовали покойная звезда «Форсажа» Пол Уокер и Брендан Фрейзер, недавно получивший номинацию на «Оскар». Фрейзер в свежем интервью Говарду Стерну рассказал:

«Все в городе тогда занимались читками для «Супермена». Так, в период с 2002 по 2003 год прослушивание прошли шесть или семь парней. Я точно помню Пола Уокера — он был до меня. Это напоминало зарисовку из «Подозрительных лиц».

Фрейзер признался, что, хотя ему, безусловно, хотелось заполучить столь крупную роль, он смирился с тем, что ничего не вышло и считает, что в каком-то смысле это пошло на пользу его карьере. Актер не хочет ассоциироваться только с одним экранным образом:

«Допустим, ты получаешь роль Человека из стали, но она ведь будет потом с тобой до могильной плиты. После этого в глазах зрителей ты навсегда останешься Суперменом. Это напоминает фаустовскую сделку. По сути, я не хотел быть известен лишь по одной роли, потому что на протяжении всей своей профессиональной деятельности я гордился разнообразием сыгранных ролей. Все-таки я не пони, исполняющий трюки, но я был крайне разочарован той ускользнувшей потрясающей возможностью».

Фрейзер также отметил, что знаковая роль прошла мимо него по нескольким причинам, в числе которых студийная политика прошлых боссов Warner Bros. Сейчас персонажем занимается глава DC Studios Джеймс Ганн. Он пишет сценарий нового фильма. Кроме того, определена дата премьеры — «Супермен: Наследие» выйдет в мировой прокат 11 июля 2025 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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