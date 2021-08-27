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Брэндон Рут
Брэндон Рут
Brandon Routh
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Брэндон Рут
Brandon Routh
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Дата рождения
9 октября 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Брэндон Рут
Родился 9 октября 1979 года. Де-Мойн, Айова, США.
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Фильмография Брэндон Рут
Анастасия
приключения, семейный, фэнтези
2020, США
2.0
Девять жизней Рождества
комедия, драма, семейный
2014, США
7.0
Мисс Никто
комедия
2010, США
6.0
Солги мне
мелодрама
2008, США
7.0
Возвращение Супермена
приключения, фантастика
2006, Австралия / США
6.0
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Восьмой сезон «Флэша» начнется с масштабного кроссовера, в котором появятся многие персонажи «Вселенной Стрелы»
Продюсер сериала обещает «поистине эпические моменты и огромные сюрпризы».
Написать
27 августа 2021 15:01
Брэндон Рут озвучит главного героя мультсериала на основе карточной игры Magic: The Gathering
Выход анимационного шоу ожидается в следующем году.
Написать
25 августа 2021 15:20
«Руки прочь от русской истории»: комедия о княжне Анастасии возмутила пользователей Twitter
Подростковая лента разгневала общественность.
Написать
18 сентября 2020 13:38
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