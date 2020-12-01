Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Кейт Босуорт
Кейт Босуорт
Kate Bosworth
О персоне
Фильмография
Новости
Связи
Вопросы и ответы
Кейт Босуорт
Kate Bosworth
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
20 января 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Орландо Блум
были в отношениях с 2002 по 2006
Александр Скарсгард
были в отношениях с 2009 по 2011 годы
Биография Кейт Босуорт
Родилась 2 января 1983 года. Лос-Анджелес, штат Калифорния, США.
Развернуть
Фильмография Кейт Босуорт
Прогулки вдвоем
драма, мелодрама
2022, США
5.0
Сила стихии
боевик, криминал
2020, США
4.0
Жизнь на грани
боевик
2016, США
5.0
90 минут на небесах
драма
2015, США
4.0
Скорость: Автобус 657
триллер
2015, США
7.0
Все еще Элис
драма
2015, США
7.0
Сомния
триллер, ужасы
2015, США
7.0
Муви 43
комедия
2013, США
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Последние холостяки Голливуда: 7 известных актеров, которые еще свободны
В прошлом месяце появились слухи о том, что один из самых завидных голливудских женихов — оскароносный актер Леонардо ДиКаприо — в скором времени станет отцом. Будущая мать ребенка — 23-летняя модель Камилла Морроне, с которой он встречается уже порядка трех лет. По всей видимости, Лео окончательно и бесповоротно потерян для незамужних девушек.
Написать
1 декабря 2020 15:56
Самоизоляция по-голливудски: Милла Йовович в огороде, а Натали Портман у плиты
Свет! Камера! Домой!
Написать
16 июня 2020 12:53
Кейт Босуорт сыграет главную роль в байопике об убийстве Шэрон Тейт
Режиссер Майкл Полиш и его супруга, голливудская актриса Кейт Босуорт, совместными усилиями снимут байопик об убийстве актрисы Шэрон Тейт и секте Мэнсона. Полиш не только сядет в режиссерское кресло,
Написать
31 октября 2016 13:23
Все новости
Связи
Орландо Блум
Orlando Bloom
были в отношениях с 2002 по 2006
Александр Скарсгард
Alexander Skarsgard
были в отношениях с 2009 по 2011 годы
Все связи
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев