Последние холостяки Голливуда: 7 известных актеров, которые еще свободны

В прошлом месяце появились слухи о том, что один из самых завидных голливудских женихов — оскароносный актер Леонардо ДиКаприо — в скором времени станет отцом. Будущая мать ребенка — 23-летняя модель Камилла Морроне, с которой он встречается уже порядка трех лет. По всей видимости, Лео окончательно и бесповоротно потерян для незамужних девушек.