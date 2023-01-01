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Возвращение Супермена Возвращение Супермена
Киноафиша Фильмы Возвращение Супермена Возвращение Супермена, 2006: актеры и роли
Superman Returns Возвращение Супермена 2006 / Австралия / США
6.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Возвращение Супермена, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Брайан Сингер Брайан Сингер Bryan Singer
В ролях
Кевин Спейси Кевин Спейси Kevin Spacey Брэндон Рут Брэндон Рут Brandon Routh Кейт Босуорт Кейт Босуорт Kate Bosworth Джеймс Марсден Джеймс Марсден James Marsden Фрэнк Ланджелла Фрэнк Ланджелла Frank Langella Сэм Хантингтон Сэм Хантингтон Sam Huntington Паркер Поузи Паркер Поузи Parker Posey Кэл Пенн Кэл Пенн Kal Penn Стефан Бендер Stephan Bender Уорвик Янг Warwick Young Пета Уилсон Пета Уилсон Peta Wilson Ева Мари Сейнт
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