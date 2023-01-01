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Возвращение Супермена
Возвращение Супермена, 2006: актеры и роли
Superman Returns
Возвращение Супермена
2006 / Австралия / США
6.6
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Возвращение Супермена, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Брайан Сингер
Bryan Singer
В ролях
Кевин Спейси
Kevin Spacey
Брэндон Рут
Brandon Routh
Кейт Босуорт
Kate Bosworth
Джеймс Марсден
James Marsden
Фрэнк Ланджелла
Frank Langella
Сэм Хантингтон
Sam Huntington
Паркер Поузи
Parker Posey
Кэл Пенн
Kal Penn
Стефан Бендер
Stephan Bender
Уорвик Янг
Warwick Young
Пета Уилсон
Peta Wilson
Ева Мари Сейнт
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