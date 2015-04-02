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Возвращение Супермена Возвращение Супермена
Киноафиша Фильмы Возвращение Супермена Отзывы о фильме «Возвращение Супермена»
Superman Returns Возвращение Супермена 2006 / Австралия / США
6.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Возвращение Супермена»

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Наша рецензия

Как проницательно заметил герой Фрэнка Ланджеллы, «только три вещи интересуют публику: трагедии, секс и Супермен». Правда, у меня есть подозрение, что, после того как свежепроизведенный опус Брайана Сингера побудет хотя бы пару месяцев в прокате, Супермен станет интересовать публику значительно меньше. Потому что столь кондовое сочетание лезущей из всех пор слезоточивой патоки с непробиваемо-дуболомным пафосом должно оттолкнуть даже самых одиозных апологетов супергероического культа. Вообще,…

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Brat 2 апреля 2015, 12:51
Фильм ацццтой
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
dushka 2 апреля 2015, 12:51
мда... смотрел я, смотрел и невольно закралась мысль, неужели Сингер сумел протолкнуть религиозный (!!!) подтекст в "поп-корновое кинцо" ?!

слишком многое отождествляется с Божественным началом: в космосе на фоне Земли, звучит фраза Отца о том, что Он послал на Землю единственного Сына для защиты людей и укрепления в них веры в Добро; далее, ближе к концу, подняв суррогатный архипелаг в космическое пространство, обессилев падает на Землю в форме распятья, да ещё Завернутый в Плащеницу(!!!)... Лазарь Восстал.

надо будет на досуге отсмотреть оригинального "Супермена", поскольку за давностью времен подзабыл его.

если ЭТО (Божественное Начало Супермена, то есть не иначе как ГОСПОДОМ БОГОМ он является) задумка Брайена Сингера, ВАУ ГЕНИАЛЬНЕЙШИЙ ХОД !!! мои апплодисменты!

❗️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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