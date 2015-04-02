Наша рецензия

Как проницательно заметил герой Фрэнка Ланджеллы, «только три вещи интересуют публику: трагедии, секс и Супермен». Правда, у меня есть подозрение, что, после того как свежепроизведенный опус Брайана Сингера побудет хотя бы пару месяцев в прокате, Супермен станет интересовать публику значительно меньше. Потому что столь кондовое сочетание лезущей из всех пор слезоточивой патоки с непробиваемо-дуболомным пафосом должно оттолкнуть даже самых одиозных апологетов супергероического культа. Вообще,…