Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Проверка на дорогах
Фильмы похожие на Проверка на дорогах
Проверка на дорогах
1971 / СССР
7.1
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Проверка на дорогах
Вся информация о фильме
Трудно быть Богом
фантастика
2013, Россия
5.0
Долгая счастливая жизнь
драма
2013, Россия
6.0
Мелодия для шарманки
семейный, комедия
2009, Россия / Украина
6.0
Гадкие лебеди
драма, триллер
2006, Россия / Франция
6.0
Космос как предчувствие
драма
2005, Россия
6.0
Хрусталев, машину!
драма, комедия
1998, Россия / Франция
5.0
Русская симфония
комедия
1994, Россия
6.0
Беловы
документальный
1992, Россия
7.0
Тень завоевателя, или Гибель Отрара
драма, исторический, военный
1991, Казахстан / СССР
7.0
Посетитель музея
драма, фантастика
1989, СССР / Германия / Швейцария
7.0
Псы
ужасы, триллер, детектив
1989, СССР
6.0
Единожды солгав
драма
1987, СССР
6.0
Письма мертвого человека
драма, фантастика
1986, СССР
6.0
Мой друг Иван Лапшин
драма
1984, СССР
8.0
Торпедоносцы
драма, военный
1983, СССР
7.0
Агония
драма, исторический
1981, СССР
7.0
Телохранитель
боевик
1979, СССР
6.0
Неоконченная пьеса для механического пианино
драма
1976, СССР
8.0
Двадцать дней без войны
драма
1976, СССР
7.0
Они сражались за Родину
военный, драма, исторический
1975, СССР
9.0
Свой среди чужих, чужой среди своих
боевик, драма
1974, СССР
8.0
В бой идут одни старики
драма, мюзикл, исторический, военный, мелодрама
1973, СССР
8.0
Долгие проводы
драма
1971, СССР
7.0
Офицеры
драма, мелодрама
1971, СССР
8.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить