Письма мертвого человека, 1986

В недалеком будущем, вскоре после окончания мировой ядерной войны, выдающийся ученый профессор Ларсен и его умирающая от лучевой болезни жена живут в здании исторического музея вместе с другими сотрудниками. Будучи, возможно, последними представителями интеллигенции в мире, каждый из них пытается смириться со своим положением по-своему. Кто-то хочет отстроить мир заново, кто-то – оставить послание потомкам, а кто-то просто тихо страдает. Ларсен, не в силах поверить, что после пяти тысяч лет цивилизации люди могли столь глупо себя уничтожить, безуспешно пытается разработать теорию, которая придала бы произошедшему хоть какой-то смысл…