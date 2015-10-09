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Письма мертвого человека Письма мертвого человека
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Письма мертвого человека, 1986

1986 / СССР
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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В недалеком будущем, вскоре после окончания мировой ядерной войны, выдающийся ученый профессор Ларсен и его умирающая от лучевой болезни жена живут в здании исторического музея вместе с другими сотрудниками. Будучи, возможно, последними представителями интеллигенции в мире, каждый из них пытается смириться со своим положением по-своему. Кто-то хочет отстроить мир заново, кто-то – оставить послание потомкам, а кто-то просто тихо страдает. Ларсен, не в силах поверить, что после пяти тысяч лет цивилизации люди могли столь глупо себя уничтожить, безуспешно пытается разработать теорию, которая придала бы произошедшему хоть какой-то смысл…

  • Фильм заканчивается цитатой из манифеста Эйнштейна-Рассела. Этот знаменитый документ, составленный физиком-теоретиком Альбертом Эйнштейном и философом Бертраном Расселом, начал мировую кампанию за разоружение ядерных держав. 
  • Фильм снимался в Ораниенбауме, где съемочной группой был найден подходящий полуразрушенный дом и пустынная прилегающая к нему местность, из которой позже художники и реквизиторы создали убедительный постапокалиптический пейзаж. 
  • Странным образом выход фильма, к тому времени находившегося в производстве уже несколько лет, совпал с Чернобыльской аварией, и его премьера спустя полгода стала своеобразным отзвуком катастрофы, что шокировало первых зрителей картины.

Фильм о последствиях случайного ядерного взрыва на американской военной базе. Оставшиеся в живых люди обречены на медленную смерть, а обезумевшие власти ищут повод для начала Третьей Мировой войны. В этих условиях цель горстки интеллигентов – любой ценой спасти детей…

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 12 декабря 1986
Возраст 12+
Режиссер
Константин Лопушанский
В ролях
Ролан Быков
Ролан Быков
Виктор Михайлов
Александр Сабинин
Вацлав Дворжецкий
Светлана Смирнова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Письма мертвого человека 3 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
18:30 от 470 ₽
Формула Кино ЦДМ
20:00 от 560 ₽
Полное расписание и билеты

Письма мертвого человека смотреть онлайн

Письма мертвого человека
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Татьяна 9 октября 2015, 16:49
Тяжёлый депрессивный фильм, слабонервным лучше не смотреть.
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17 апреля 2017 12:24
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«Письма мертвого человека» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис» Войковская
2D
18:30 от 470 ₽
Формула Кино ЦДМ Кузнецкий Мост
2D
20:00 от 560 ₽
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