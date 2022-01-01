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Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
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Псы, 1989

1989 / СССР
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Группа охотников направляется в заброшенный городок уничтожить волков-людоедов, жертвами которого все чаще становятся жители города. Городок раньше стоял у моря, был полон жизни, но море ушло, а на его месте образовалась безводная, безжизненная пустыня. Вода осталась только в трюме старого танкера. Волков в мертвом городе охотники не обнаружили, зато себя обнаружили самым жутким образом одичавшие собаки-людоеды, брошенные людьми. Они мстят людям за «предательство», их называют оборотнями, и авторы явно проводят параллель о том, что так и природа мстит человеку за надругательство над ней.

6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1989
Премьера в России 1 января 1989
Премьера в мире 1 января 1989
Возраст 18+
Режиссер
Дмитрий Светозаров
Дмитрий Светозаров
В ролях
Михаил Жигалов
Михаил Жигалов
Юрий Кузнецов
Юрий Кузнецов
Андрей Краско
Андрей Краско
Александр Суснин
Николай Исполатов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Псы 1 постер
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