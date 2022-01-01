Группа охотников направляется в заброшенный городок уничтожить волков-людоедов, жертвами которого все чаще становятся жители города. Городок раньше стоял у моря, был полон жизни, но море ушло, а на его месте образовалась безводная, безжизненная пустыня. Вода осталась только в трюме старого танкера. Волков в мертвом городе охотники не обнаружили, зато себя обнаружили самым жутким образом одичавшие собаки-людоеды, брошенные людьми. Они мстят людям за «предательство», их называют оборотнями, и авторы явно проводят параллель о том, что так и природа мстит человеку за надругательство над ней.