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Проверка на дорогах Проверка на дорогах
Киноафиша Фильмы Проверка на дорогах Проверка на дорогах, 1971: актеры и роли
Проверка на дорогах 1971 / СССР
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Проверка на дорогах, 1971: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алексей Герман Алексей Герман
В ролях
Ролан Быков Ролан Быков Rolan Bykov Анатолий Солоницын Анатолий Солоницын Anatoly Solonitsyn Владимир Заманский Владимир Заманский Олег Борисов Олег Борисов Федор Одиноков Fyodor Odinokov Анда Зайце Anda Zaice Геннадий Дюдяев Gennadi Dyudyayev Виктор Павлов Виктор Павлов
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