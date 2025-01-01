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Постер фильма Долгие проводы
Постер фильма Долгие проводы
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 7.3
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2 постера
Киноафиша Фильмы Долгие проводы

Долгие проводы

Dolgie provody 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Саша был смыслом ее жизни. Теперь, когда сын подрос, у нее появилось больше свободного времени и она позволила чуткому Николаю Сергеевичу ухаживать за собой. После летней поездки сына к отцу она стала замечать в Саше перемены. Тайком прочитав письмо его отца, она узнала, что сын хочет уехать. Ей не хватило мудрости, чтобы понять и принять изменения в жизни сына. А Саша оказался тоньше и сильнее матери. Ради нее он отказался от своего решения...

Страна СССР
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1971
Премьера в мире 1 января 1971
Дата выхода
19 мая 1988 Венгрия
1 июня 1987 Польша
1 января 1971 СССР
1 июня 1987 Украина
16 марта 1988 Франция
6 октября 1989 Швеция Btl
Сборы в мире $4 168
Производство Odessa Film Studios
Другие названия
Dolgie provody, The Long Farewell, A Long Goodbye, O Longo Adeus, Долгие проводы, Dlouhá loučení, Dlouhé loučení, Długie pożegnania, Ett Långt Avsked, Hosszú búcsúzások, Langt farvel, Les longs adieux, Long Farewells, Lunghi addii, Pitkiä jäähyväisiä, Довгі проводи, 漫長的告別
Режиссер
Кира Муратова
Кира Муратова
В ролях
Зинаида Шарко
Олег Владимирский
Юрий Каюров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 13 голосов
7.3 IMDb
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