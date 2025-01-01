Саша был смыслом ее жизни. Теперь, когда сын подрос, у нее появилось больше свободного времени и она позволила чуткому Николаю Сергеевичу ухаживать за собой. После летней поездки сына к отцу она стала замечать в Саше перемены. Тайком прочитав письмо его отца, она узнала, что сын хочет уехать. Ей не хватило мудрости, чтобы понять и принять изменения в жизни сына. А Саша оказался тоньше и сильнее матери. Ради нее он отказался от своего решения...
|19 мая 1988
|Венгрия
|1 июня 1987
|Польша
|1 января 1971
|СССР
|1 июня 1987
|Украина
|16 марта 1988
|Франция
|6 октября 1989
|Швеция
|Btl