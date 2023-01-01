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Парк Юрского периода
Парк Юрского периода, 1993: актеры и роли
Jurassic Park
Парк Юрского периода
1993 / США
Трейлер
8.0
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 8.2
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Парк Юрского периода, 1993: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Спилберг
Steven Spielberg
В ролях
Сэм Нил
Sam Neill
Лoра Дерн
Джефф Голдблюм
Jeff Goldblum
Ричард Аттэнборо
Джозеф Маццелло
Joseph Mazzello
Ариана Ричардс
Ariana Richards
Уэйн Найт
Wayne Knight
Боб Пек
Bob Peck
Сэмюэл Л. Джексон
Samuel L. Jackson
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