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Парк Юрского периода Парк Юрского периода
Киноафиша Фильмы Парк Юрского периода Парк Юрского периода, 1993: актеры и роли
Jurassic Park Парк Юрского периода 1993 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Парк Юрского периода, 1993: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Спилберг Стивен Спилберг Steven Spielberg
В ролях
Сэм Нил Сэм Нил Sam Neill Лoра Дерн Джефф Голдблюм Джефф Голдблюм Jeff Goldblum Ричард Аттэнборо Джозеф Маццелло Джозеф Маццелло Joseph Mazzello Ариана Ричардс Ariana Richards Уэйн Найт Уэйн Найт Wayne Knight Боб Пек Bob Peck Сэмюэл Л. Джексон Сэмюэл Л. Джексон Samuel L. Jackson
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