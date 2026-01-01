Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Парк Юрского периода
Награды и номинации фильма Парк Юрского периода
Награды и номинации фильма Парк Юрского периода 1993
Оскар 1994
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
Best Special Effects
Победитель
Best Special Effects
Победитель
Lloyds Bank People's Vote for the Most Popular Film
Победитель
Лучший звук
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1994
Лучший фильм
Номинант
Best Action Sequence
Номинант
Лучший злодей
Номинант
