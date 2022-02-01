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Мэттью Лиллард
Мэттью Лиллард
Matthew Lillard
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Мэттью Лиллард
Matthew Lillard
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Дата рождения
24 января 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Лансинг, Мичиган, США
Рост
192 см
Биография Мэттью Лилларда
Родился 24 января 1970 года. Лансинг, Мичиган, США.
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Фильмография Мэттью Лилларда
Скуби-Ду при дворе короля Артура
анимация, приключения, фэнтези
2021, США
6.0
Скуби-Ду и KISS: Тайна рок-н-ролла
анимация, комедия, семейный
2015, США
6.0
Скуби-Ду! Лунный безумный монстр
приключения, анимация, комедия
2015, США
6.0
Скуби-Ду! Искусство борьбы
анимация, комедия, семейный
2014, США
6.0
Скуби-Ду: Франкен-монстр
приключения, анимация, комедия
2014, США
6.0
Матч
комедия, драма, семейный
2014, США
6.0
Возвращение на остров Ним
приключения, комедия, семейный
2013, Австралия
5.0
Из головы
драма
2012, США
7.0
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По словам Мэттью Лилларда, актерский состав оригинального «Крика» отличался семейной сплоченностью
Они были заняты друг другом, а не смартфонами.
Написать
1 февраля 2022 12:05
По словам Мэттью Лилларда, сиквелы «Крика» сделали Уэса Крэйвена несчастным
Он чувствовал себя обязанным создать новый культовый фильм ужасов.
Написать
12 октября 2021 16:39
8 фильмов для тех, кто уже не может без путешествий
Пока большинство стран закрыто для российских туристов, нам только и остается что мечтать о незабываемых путешествиях. Киноафиша подготовила список фильмов, которые окунут вас в атмосферу красивейших мест планеты. А также, возможно, именно эти картины помогут вам составить планы на, надеемся, скорый отдых.
Написать
13 апреля 2021 11:56
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