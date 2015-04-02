Наша рецензия

Профессия кинокритика, как может показаться человеку со стороны, сплошь полна радостей и открытий чудных, увита, так сказать, розами и увенчана удовольствиями. Действительно, не работа, а мечта: сидишь себе в кинозале целыми днями, потягиваешь потихоньку какой-нибудь Red Devil или Absenter и еще получаешь за это жалованье в конце месяца. Однако бывают случаи, и весьма часто бывают, что не в силах помочь уже ни Red Devil, ни Absenter: и стоит кинокритик – или, того пуще, лежит – в…