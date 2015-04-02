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Смертельная гонка Смертельная гонка
Киноафиша Фильмы Смертельная гонка Отзывы о фильме «Смертельная гонка»
Death Race Смертельная гонка 2008 / США
8.0 Оцените
115 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Смертельная гонка»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Профессия кинокритика, как может показаться человеку со стороны, сплошь полна радостей и открытий чудных, увита, так сказать, розами и увенчана удовольствиями. Действительно, не работа, а мечта: сидишь себе в кинозале целыми днями, потягиваешь потихоньку какой-нибудь Red Devil или Absenter и еще получаешь за это жалованье в конце месяца. Однако бывают случаи, и весьма часто бывают, что не в силах помочь уже ни Red Devil, ни Absenter: и стоит кинокритик – или, того пуще, лежит – в…

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hecate 2 апреля 2015, 12:51
а я схожу ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
FAN 2 апреля 2015, 12:51
я посмарел фильм мне понравился, мясной немного
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ZIL 2 апреля 2015, 12:51
Что касается драйва, то тут конечно фильм очень хорош, но по фильму присутствует много глупых моментов (особенно финальный взрыв сучки крашеной)......

но в общем фильм очень порадовал )✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Parti 2 апреля 2015, 12:51
Хорошее кино. Приятно когда фильм оправдывает твои ожидания.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Натка 2 апреля 2015, 12:51
ОООфииигенный фиильм!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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