Серия пронзительных боевиков посвящена Дженсену Эйсму в исполнении Джейсона Стэтхэма. Трехкратного гонщика-чемпиона обвиняют в убийстве любимой супруги и отправляют в тюрьму. Эйсм невиновен, но вынужден принять участие в смертоносном состязании с самыми безбашенными преступниками и настоящими социопатами. Сев за руль рокового авто, оснащенного гранатометами и автоматами, главный герой преследует единственную цель – победить, чтобы выжить.

В какой последовательности смотреть все части «Смертельных гонок»

2008, «Смертельная гонка»

Действие фильма, снятого и спродюсированного Полом У.С. Андерсоном, разворачивается в 2012 году. Соединенные Штаты Америки переживают экономический кризис глобального масштаба. Работы нет, в стране процветают беззаконие и преступность. Тюремное реалити-шоу пользуется высоким спросом, позволяя частным корпорациям-гигантам держаться на плаву.

Главный герой попадает в тюрьму строго режима под названием «Терминал» – теперь он один из участников кровавого зрелища. Удастся ли Дженсену победить пять раз, чтобы обрести свободу? И как далеко способная зайти начальница тюрьмы ради наживы?

2010, «Смертельная гонка 2: Франкенштейн жив»

Второй фильм цикла, режиссером которого стал Роэль Рейн из Нидерландов, представляет собой захватывающую предысторию первой части. Здесь мы узнаем истинные причины создания шоу «Смертельная гонка», а также все подробности об основателях бесчеловечных боев.

На территории США укрепляется аморальная субкультура беззакония. В центре сюжета оказывается Карл (Люк) Лукас. Убийцу сотрудников полиции привозят в «Терминал», где он должен отбыть пожизненный срок. В это же время в исправительном заведении начинаются съемки автомобильного матча на выживание…

2012, «Смертельная гонка 3: Ад»

В 2012 году режиссер нидерландского происхождения Роэль Рейн при содействии кинокомпаний «Universal Pictures» и «Moonlighting Films» выпускает предысторию двух первых частей из серии фееричных боевиков «Смертельная гонка».

Карл Лукас, он же знаменитый Франкенштейн, жаждет долгожданной свободы. Ему нужна всего лишь одна победа, чтобы вырваться из тисков тюремного заключения навсегда. Правда, теперь условия смертоносного состязания становятся еще более опасными. Гонку на выживание будут проводить в африканской пустыне Калахари, среди бескрайних песков под адскими лучами палящего солнца…

2017, «Смертельные гонки 2050»

Актер и режиссер Гилберт Джон снял крутой сиквел оригинального фильма «Смертельные гонки 2000», датируемого 1975 годом. Зритель погружается в атмосферу будущей Америки, точнее, Соединенных Корпораций Америки, где человеческая жизнь измеряется баллами, а безработица и криминал продолжают набирать обороты. Теперь ужасающее реалити-шоу смотрят повсеместно.

Бездушным корпорациям не нужны лишние люди, потому правила игры максимально ужесточаются. За сбитых на пешеходных переходах детей и пожилых людей участники кровавой гонки получают дополнительные баллы. А пешеходам разрешено расстреливать гонщиков уже со второго состязательного этапа. В центре фантастического сюжета – представитель искусственного интеллекта Эйб, бесстрашная террористка Тэмми, а также непобедимый киборг Франкенштейн и другие. Кому, но, главное, какой ценой достанутся лавры победителя?