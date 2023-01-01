Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
База Клейтон
Фильмы похожие на База Клейтон
Basic
База Клейтон
2003 / США / Германия
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на База Клейтон
Вся информация о фильме
Из Парижа с любовью
боевик
2009, Франция
7.0
Будь круче!
криминал, комедия
2005, США
5.0
Команда 49: Огненная лестница
триллер, драма, боевик
2004, США
6.0
Загнанный
боевик
2003, США
6.0
Экстремалы
приключения
2002, Великобритания / Германия / Люксембург
7.0
Роллербол
боевик, фантастика, спорт
2002, США / Германия / Япония
3.0
Пароль "Рыба-меч"
триллер, криминал, боевик
2001, США / Австралия
7.0
Скрытая угроза
триллер, мистика, криминал
2001, США
7.0
Афера Томаса Крауна
мелодрама, криминал, триллер, комедия, драма
1999, США
7.0
Генеральская дочь
драма, триллер, детектив, криминал, военный
1999, Германия / США
6.0
Переговорщик
боевик, криминал, драма
1998, Германия / США
7.0
Сломанная стрела
боевик, триллер
1996, США
6.0
Знахарь
мелодрама, приключения
1992, США
5.0
Криминальное чтиво
драма
1994, США
8.0
Контрабанда
триллер
2012, США / Великобритания
6.0
Фото за час
драма, триллер
2002, США
6.0
Площадь Колумба
триллер
2010, США
6.0
Городской ковбой
драма
1980, США
7.0
Охота за «Красным Октябрем»
боевик, триллер
1990, США
5.0
Темное наследие
триллер
2020, США
6.0
Стекло
триллер
2019, США
6.0
Чирак
драма
2016, США
5.0
Преступная деятельность
драма, триллер
2015, США
5.0
Луговая страна
драма
2015, США
5.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить