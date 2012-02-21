Сюжет фильма строится вокруг нелюдимой и одинокой наследницы состояния своей семьи Эбигейл, которая не покидает квартиры на Манхэттене уже два десятка лет. Она общается только с двумя людьми: через записки с консьержем своего дома и с доктором Реймондом Фонтейном, старинным другом семьи Эбигейл и поверенным во всех ее делах.

Героине приходится столкнуться со своими страхами, когда полицейский детектив начинает расследование убийства, произошедшего в соседнем доме, а незнакомая супружеская пара въезжают в квартиру, где произошло убийство.