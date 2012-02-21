Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Площадь Колумба
Площадь Колумба

Площадь Колумба

Columbus Circle 18+
О фильме

Сюжет фильма строится вокруг нелюдимой и одинокой наследницы состояния своей семьи Эбигейл, которая не покидает квартиры на Манхэттене уже два десятка лет. Она общается только с двумя людьми: через записки с консьержем своего дома и с доктором Реймондом Фонтейном, старинным другом семьи Эбигейл и поверенным во всех ее делах.

Героине приходится столкнуться со своими страхами, когда полицейский детектив начинает расследование убийства, произошедшего в соседнем доме, а незнакомая супружеская пара въезжают в квартиру, где произошло убийство.

Площадь Колумба - трейлер
Площадь Колумба  трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 21 февраля 2012
Дата выхода
21 февраля 2012 Россия 16+
5 марта 2012 Великобритания
11 января 2013 Германия
21 февраля 2012 Казахстан
5 марта 2012 Канада
5 марта 2012 Нидерланды
5 марта 2012 США
21 февраля 2012 Украина
MPAA PG-13
Бюджет $10 000 000
Производство Oxymoron Entertainment, Blue Star Pictures, G4 Pictures
Другие названия
Columbus Circle, Legado mortal, Apartament śmierci, Columbus Circle - Fürchte deine Nachbarn, Kolumbov krug, O Apartamento de Columbus Circle, Prisonnière de la peur, Sát Nhân Nhà Cao Tầng, Sose bízz a szomszédodban!, The Suspects, Замкнутый круг, Площад Колумб
Режиссер
Джордж Галло
Джордж Галло
В ролях
Сельма Блэр
Сельма Блэр
Эми Смарт
Эми Смарт
Джейсон Ли
Джейсон Ли
Джованни Рибизи
Джованни Рибизи
Кевин Поллак
Кевин Поллак
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.9
15 голосов
5.9 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
[СПОЙЛЕР]
[последние реплики]
Водитель такси Нет сумок?
Абигейл Нет багажа.
Водитель такси Куда направляетесь?
Абигейл В какое-нибудь безопасное и тёплое место.
Водитель такси Ах, безопасное и тёплое. Я всегда мечтал туда поехать, мадам.
Абигейл Нет, не мадам. Можно... можно просто Лилиан.
Кадры из фильма
