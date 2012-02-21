Отзывы о фильме
Сюжет фильма строится вокруг нелюдимой и одинокой наследницы состояния своей семьи Эбигейл, которая не покидает квартиры на Манхэттене уже два десятка лет. Она общается только с двумя людьми: через записки с консьержем своего дома и с доктором Реймондом Фонтейном, старинным другом семьи Эбигейл и поверенным во всех ее делах.
Героине приходится столкнуться со своими страхами, когда полицейский детектив начинает расследование убийства, произошедшего в соседнем доме, а незнакомая супружеская пара въезжают в квартиру, где произошло убийство.
|21 февраля 2012
|Россия
|16+
|5 марта 2012
|Великобритания
|11 января 2013
|Германия
|21 февраля 2012
|Казахстан
|5 марта 2012
|Канада
|5 марта 2012
|Нидерланды
|5 марта 2012
|США
|21 февраля 2012
|Украина